Trật tự cũ được lập lại

Chiến thắng thuộc về kẻ mạnh

Điều đáng chú ý trong loạt trận này là không có trận đấu nào kết thúc với tỷ số hòa và 6 trong số 8 đội chủ nhà đều giành chiến thắng. Trên sân Bernabeu, cuộc đối đầu được chờ đợi giữa Real và Ajax hóa ra chỉ là màn trình diễn một chiều. Đoàn quân của HLV Jose Mourinho quá mạnh so với đội bóng đến từ xứ sở hoa tulip và tỷ số 2-0 thậm chí không phản ánh đúng cục diện của trận đấu. Real thực hiện đến 36 cú sút về phía khung thành đối phương so với 8 cú sút của Ajax. “Kền kền trắng” kiểm soát bóng trong 64% thời gian và phung phí hàng tá cơ hội. Gonzalo Higuain trong một ngày thi đấu xuất xắc với sự hỗ trợ liên tục từ Mesut Ozil đã ghi dấu giày trong cả 2 bàn thắng vào các phút 31 và 73. Tuy nhiên, bàn thứ nhất được UEFA công nhận là pha đốt lưới nhà của hậu vệ Vurnon Anita bên phía Ajax. Với thái độ tâm phục khẩu phục, HLV Martin Jol đã mô tả sự chênh lệch đẳng cấp giữa họ là cuộc đối đầu giữa những người đàn ông và các cậu bé. “Đây là trận đấu giữa các cầu thủ trẻ và tập hợp những tuyển thủ quốc gia giàu kinh nghiệm. Họ biết cách chơi bóng và không cho phép chúng tôi chơi theo cách của mình”, Jol than thở trên AFP.

Bảng G vốn được coi là bảng tử thần, AC Milan gặp khó khăn một chút khi tiếp đại diện nước Pháp Auxerre ở San Siro. Tuy nhiên, sự xuất sắc của cá nhân đã giải cứu Rossoneri. Hai pha lập công trong vòng 4 phút từ 66 đến 69 giúp Zlatan Ibrahimovic trở thành một trong hai cầu thủ ghi bàn cho 5 đội bóng khác nhau ở Champions League, cùng với Hernan Crespo.

Một cuộc hội ngộ khác giữa những người đàn ông và các cậu bé cũng diễn ra tại bảng F, đó là trận đấu giữa Chelsea và Zilina kết thúc với tỷ số 4-1 nghiêng về đội khách. Đội hình già dặn kinh nghiệm của HLV Carlo Ancelotti dễ dàng lấy 3 điểm như đi vào chốn không người. Chưa đầy 30 phút đầu tiên, họ đã vươn lên dẫn trước 3-0 nhờ pha mở tỷ số của tiền vệ Michael Essien và cú đúp của chân sút Nicolas Anelka, người có hành động bắt chéo tay giống như bị còng trong lúc ăn mừng bàn thắng. Cựu tuyển thủ Pháp sau đó giải thích đây là cách anh chế giễu LĐBĐ Pháp về án phạt cấm anh thi đấu 18 trận ở đội tuyển quốc gia. Đây cũng là bảng đấu diễn ra 2 trận thắng của các đội khách. Trên sân Velodrome, Spartak Moscow đánh bại Marseille 1-0. Hậu vệ Cesar Azpilicueta là người giúp Marseille tự sát trong “trò chơi roulette kiểu Nga”, chữ dùng của HLV Didier Deschamps, bằng pha đốt lưới nhà ở phút 81.

Michel Platini vỡ mộng

Việc các đội bóng khổng lồ giành chiến thắng trước những kẻ yếm thế, đặc biệt thể hiện qua màn “hành hình” mà Arsenal dành cho Braga tại Emirates một lần nữa đã biến giấc mơ về một nền bóng đá châu Âu rộng mở, “dân chủ”, hấp dẫn và khó dự đoán của chủ tịch UEFA Michel Platini trở nên viển vông. Thông qua các cuộc cải tổ, Platini luôn nỗ lực giúp các CLB ở những nền bóng đá nhỏ có nhiều cơ hội góp mặt tại Champions League hơn. Tuy nhiên, sự chênh lệnh đẳng cấp giữa 2 giai tầng bóng đá này khó có thể san lấp. Champions League thực chất vẫn chỉ là cuộc chơi nhuốm màu tiền bạc. Những bất ngờ hiếm hoi, cụ thể như trận hòa 0-0 giữa M.U và Rangers ở ngày thi đấu đầu tiên chỉ là tai nạn chứ không hề đại diện cho một xu hướng nhất định. Hơn nữa, nó xuất phát từ lối chơi phòng ngự tiêu cực đáng bị lên án thay vì cổ vũ.

Sự bất lực của Platini được thể hiện rõ ràng qua phát biểu của HLV Braga - Domingos Paciencia về trận đấu với Arsenal: “Chúng tôi ước mình có thể chấm dứt trận đấu ngay ở giờ nghỉ giữa hiệp”. Một trận đấu mà có đội tung cờ trắng ngay sau hiệp 1 liệu có khác nào là một sự sỉ nhục với khán giả?

Sơn Duân