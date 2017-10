Trọng tài Anh có thể tẩy chay Chelsea

Tờ The Sun hôm 3.11 cho hay một số trọng tài giải Ngoại hạng Anh đang lên kế hoạch tẩy chay các trận đấu có Chelsea thi đấu. Tờ The Sun dẫn lời cựu trọng tài Ngoại hạng Anh là Clive Wilkes (cựu trọng tài FIFA, treo còi năm 2003) cho biết nguyên nhân do Chelsea cáo buộc trọng tài Mark

Tờ The Sun hôm 3.11 cho hay một số trọng tài giải Ngoại hạng Anh đang lên kế hoạch tẩy chay các trận đấu có Chelsea thi đấu. Tờ The Sun dẫn lời cựu trọng tài Ngoại hạng Anh là Clive Wilkes (cựu trọng tài FIFA, treo còi năm 2003) cho biết nguyên nhân do Chelsea cáo buộc trọng tài Mark Clattenburg có hành vi phân biệt chủng tộc đối với tiền vệ Mikel trong trận thua M.U ở vòng 9 giải Ngoại hạng Anh cuối tuần trước. “Đây không phải là lần đầu tiên Chelsea chống lại các trọng tài. Trước đó, họ từng làm điều tương tự với trọng tài Anders Frisk và Graham Poll. Tôi vẫn giữ liên lạc với các cầu thủ và trọng tài đồng nghiệp cũ. Vì vậy, tôi biết được rằng sau sự cố của Mark Clattenburg, một số trọng tài đang có kế hoạch tẩy chay các trận đấu có Chelsea”, ông Clive Wilkes nhấn mạnh. Sự việc hiện đang chờ điều tra, nhưng ít nhiều thì với việc luôn cố tình chống lại các “ông vua áo đen”, “The Blues” có thể sẽ nhận rất nhiều bất lợi trong các trận đấu còn lại ở Ngoại hạng Anh năm nay. T.NG >> Cảnh sát tiếp tục điều tra trận Chelsea - M.U ở Cúp Liên đoàn

>> Chelsea loại M.U khỏi Cúp Liên đoàn Anh

>> Cảnh sát sẽ điều tra trọng tài thổi trận Chelsea - M.U

>> Chelsea đối mặt với án phạt