Trọng tài Thái Lan bị CĐV đánh vỡ đầu vì bị nghi ‘làm kèo’

Nghi đội nhà bị xử ép, hàng ngàn khán giả đã tràn xuống sân đuổi đánh trọng tài trong khuôn khổ giải bóng đá hạng 2 Thái Lan (bảng A) giữa đội Satun United và Khon Kaen United trên sân vận động tỉnh Satun (miền nam Thái Lan).

[VIDEO] TRỌNG TÀI THÁI LAN BỊ CĐV ĐÁNH VỠ ĐẦU

Không hài lòng với tổ trọng tài tại trận đấu này, gần 1.000 cổ động viên đội chủ nhà đã đợi đến khi trận đấu để làm ra lẽ. Sau khi đội khách Khon Kaen United rời sân, tổ trọng tài vẫn chưa thể ra về vì sức ép của khán giả nhà nên đành đứng đợi ở giữa sân.

Mọi việc có vẻ được kiểm soát vào thời điểm đầu. Nhưng sau đó một nhóm khán giả đã vượt qua hàng rào kiểm soát và tràn xuống sân khiến lực lượng giữ gìn an ninh không thể kiểm soát được tình hình. Các nhóm khán giả đã rượt đuổi trọng tài theo nhiều hướng khác nhau. Có trọng tài đã phải leo rào ra khu vực khán đài B để chạy trốn đám đông nhưng bất thành.

Trước tình thế nguy cấp, trợ lý trọng tài trận đấu, ông Pichit Thongchanmoon đã phải phát biểu trước đám đông rằng: “Trước khi trận đấu diễn ra, có một vị lãnh đạo đã can thiệp vào tổ trọng tài làm nhiệm vụ trận đấu với yêu cầu phải giúp cho đội khách Khon Kaen United giành chiến thắng”. Nhưng ông không nắm được là được trả bao nhiêu tiền cho tổ trọng tài.

Quay lại diễn biến trận đấu, cả hai đội đều quyết tâm giành chiến thắng nên thi đấu khá quyết liệt và căng thẳng. Khá nhiều pha phạm lỗi diễn ra giữa hai đội, nhưng theo HLV đội chủ nhà Wirat Kaeyiwaa cho biết: “Mặc dù được thi đấu trên sân nhà nhưng đội chúng tôi luôn bị bất lợi bởi các quyết định của trọng tài. Cùng các tình huống phạm lỗi như nhau nhưng đội tôi lại bị phạt khá nặng”. Cụ thể là đội chủ nhà phải nhận đến 2 thẻ đỏ trong khi đội khách chỉ nhận 1 thẻ đỏ ở những thời điểm gần cuối trận đấu.

Trọng tài Pichit Thongchanmoon leo rào chạy trốn sự tấn công của đám đông

Đỉnh điểm của sự phản ứng của khán giả là chiếc thẻ vàng thứ hai của một cầu thủ đội Satun United. Trong khi chuẩn bị đá quả phạt cho đội chủ nhà, vì quá vội nên anh đã đá quả bóng trước khi trọng tài thổi còi. Thay vì nhắc nhở và cho đá lại, trọng tài lại phạt anh một chiếc thẻ vàng mặc dù anh này đã nhận một thẻ vàng trước đó.

Không chỉ quăng những chai nước xuống tổ trọng tài mà các cổ động viên còn sử dụng các ống tuýp sắt và gậy gộc để đuổi theo đánh tổ trọng tài, khiến cho tổ trọng tài đã phải vào bệnh viện để chữa trị các vết thương.

Ngay ngày hôm sau, ban tổ chức giải đấu đã phối hợp với Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) tổ chức họp báo khẩn về tình huống này. Đại diện của ban giám sát và Hội đồng trọng tài cũng đã báo cáo chi tiết về những tình huống diễn ra trong sân đấu và cho biết hành động của cổ động viên là vi phạm nghiêm trọng.

Theo cán bộ phụ trách pháp chế của FAT cũng đã đưa ra mức phạt ban đầu là ban quản lý sân đấu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự cố xảy ra. Dự kiến, sân đấu sẽ bị phạt 100.000 baht (khoảng 65 triệu đồng) và cấm đội Satun United thi đấu 2 trận trên sân nhà.

Về phía tổ trọng tài, trợ lý trọng tài trận đấu, ông Pichit Thongchanmoon cũng đã cho biết những phát biểu của mình tại sân đấu về việc trọng tài bị tác động là không có thật và do tình hình nguy cấp nên phải nói vậy. Ông chia sẻ: “Lúc đó tình hình rất phức tạp và có nhiều cổ động viên quá hung hăng. Do đó, tôi buộc lòng phải phát biểu như vậy để làm tình hình bớt căng thẳng và giữ an toàn cho tổ trọng tài chúng tôi”.

Mặc dù đang là nền bóng đá đang dẫn đầu Đông Nam Á nhưng Thái Lan cũng xảy ra một số sự cố tại các giải bóng đá ở hạng thấp. Cách đây khoảng 3 năm, một lãnh đội bóng đá do không hài lòng với quyết định của trọng tài đã mang súng xuống sân để uy hiếp tổ trọng tài. Mới đây trong khuôn khổ Thai Premier League, đội BEC Tero Sasana mặc dù thua trước đội Bangkok United với tỷ số 0-1, nhưng đội Bangkok United tại vi phạm quy định về số lượng cầu thủ ngoại trên sân. Cụ thể là sau khi một cầu thủ ngoại của đội Bangkok United bị thẻ đỏ; sau đó, ban huấn luyện lại thay vào sân thêm 1 cầu thủ ngoại. Ban đầu, FAT quyết định đội BEC Tero Sasana thắng 3-0 trước Bangkok United. Tuy nhiên, trong quyết định của ngày 23.11.2015, FAT lại thay đổi quyết định và giữ nguyên tỷ số trận đấu với lý do điều lệ không rõ ràng và thời gian vào sân của cầu thủ ngoại không ảnh hưởng nhiều đến kết quả trận đấu.

Trí Thiện

(từ Bangkok)