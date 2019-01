Truyền thông Jordan chê trách tuyển quốc gia sau khi thua Việt Nam

Sau bài viết có chút luyến tiếc về thất bại nói trên, nhật báo Al Ghad đã đăng tải một bài bình luận về việc vì sao đội nhà Jordan nhận thất bại mà họ cho là choáng váng trước VN. Theo tờ báo này, cuộc đối đầu với VN là màn trình diễn tồi tệ nhất tuyển Jordan và thua toàn diện trước thầy trò HLV Park Hang-seo.

“Đội tuyển quốc gia đã không thể hiện được sức mạnh, tố chất kỹ thuật, thể lực và tâm lý dẫn đến các cầu thủ không thể kiểm soát thế trận, đặc biệt ở khu vực giữa sân. Họ đã đánh bất sự cân bằng trong chiến thuật, thể lực, thể hiện sự lo lắng và sự hãi một cách lạ lùng. Các tuyển thủ đều không thể hiện được phong độ cao nhất ở trận này”, tờ Al Ghad phân tích.

tin liên quan Chưa bao giờ Việt Nam lại chơi hay đến vậy! Khi trận đấu còn chưa kết thúc, nhất là cả hai đội Việt Nam (VN) và Jordan đang thi đấu hiệp 2 thì trên mạng xã hội đã có nhiều dòng status của người hâm mộ, cả những nhà báo thể thao, chuyên gia bóng đá cho rằng tuyển VN có màn trình diễn đẳng cấp trước một Jordan được đánh giá cao hơn.

Ở trận này, Bahaa Abdulrahman là người lập công giúp Jordan có được lợi thế dẫn trước nhưng đã không thể bảo toàn điểm số trước một VN hơn hẳn về mọi mặt dù phân định thắng thua trên chấm 11m, theo tờ Al Ghad. Để minh chứng, nhật báo này đưa ra những con số thống kê của trận đấu cho thấy sự lép vế của Jordan trước VN.

“Tuyển VN đã có những con số nhỉnh hơn nhiều về các thông số của trận đấu để sở hữu lợi thế trước chung ta. Chưa bao giờ trong thời gian gần đâu Jordan nắm mọi thông số thấp mà không biết vực dậy. VN có thời gian kiểm soát bóng 58,4% só 41,6% đối với Jordan, tung ra 7 cú sút trung đích so với 3 của chúng ta, được hưởng đến 8 quả phạt góc so với 0. VN thực hiện 693 đường chuyền so với 482 của Jordan, VN thực hiện 13 cú sút xa từ ngoài vòng cấm địa còn Jordan là 7…”, tờ Al Ghad đánh giá.

Các kênh truyền thông khác của Jordan cũng cùng có những nhận định tương tự như trên, và hầu hết đều bày tỏ sự thất vọng cho màn trình diễn nhạt nhòa của đội nhà. Duy chỉ có Quốc vương Abdullah II của Jordan là người khen ngợi đoàn quân của thầy trò HLV Vital Borkelmans trên tài khoản mạng xã hội.

Theo đó, trên tờ Jordan Times, Quốc vương Jordan đã ca ngợi màn trình diễn của tuyển quốc gia khi cho rằng “các tuyển thủ đã cố gắng hết sức và không nên quá hụt hẫng bởi họ vẫn là những người dũng cảm như biệt danh của đội bóng Al-Nashami”.

Ở tứ kết, tuyển VN sẽ gặp đội thắng giữa cặp đấu Nhật Bản và Ả Rập Saudi vào ngày 24.1.

Tây Nguyên