Tứ kết CAN 2013: Ghana thắng may, chủ nhà dừng bước

HLV của Cape Verde được tiến cử dẫn dắt Chelsea Sau khi chứng kiến màn thể hiện tuyệt vời của Cape Verde ở CAN 2013, bình luận viên John Bennett của BBC đã tiến cử HLV Lucio Antunes thay thế cho Rafa Benitez dẫn dắt Chelsea. Ông này cho rằng nhà cầm quân người Cape Verde có những nét rất giống “Người đặc biệt” Jose Mourinho. “Tôi có cảm giác ông chủ Roman Abramovich đang tìm một nhà cầm quân mới... Liệu ông ấy có xem xét đến khả năng bổ nhiệm nhân viên điều khiển không lưu (ý nói đến HLV Antunes)?”, Bennett nói. Thực tế, nghề tay phải của HLV Antunes là một nhân viên điều khiển không lưu và từng tham gia một khóa đào tạo tư duy chiến thuật do Mourinho hướng dẫn. Nhà cầm quân 46 tuổi này đang được mệnh danh là “ảo thuật gia” của Bóng đá châu Phi, khi đưa Cape Verde vô danh đánh bại Cameroon hùng mạnh ở vòng play off để lần đầu tiên dự giải bóng đá lớn nhất châu lục đen.