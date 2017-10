Tuyển Anh dính bê bối trước Euro

Tờ The Sun vừa công bố một thông tin gây sốc, ít nhất 4 tuyển thủ Anh có liên quan tới một đường dây mua bán dâm và môi giới gái mại dâm.



Tiền đạo Carroll (giữa) thay thế vai trò ghi bàn của Rooney cho tuyển Anh

tại Euro - Ảnh: Reuters

Trong đường dây nhóm cầu thủ thân hữu này (khoảng từ 10 đến 15 người), theo The Sun, các cầu thủ sử dụng cùng một loại điện thoại BlackBerry và thông qua ứng dụng tin nhắn có chia sẻ hình ảnh theo nhóm riêng biệt, để giới thiệu các cô gái trẻ đẹp cùng số điện thoại liên lạc và thậm chí cả nơi ở để tất cả chọn lựa. Những cô gái này, theo nguồn tin của The Sun, chuyên “đi săn” cầu thủ tại các hộp đêm hay quán bar ở các thành phố lớn như Birmingham, London, Manchester... Sau khi chia sẻ hình ảnh của các cô gái (hầu hết đều là hình gợi cảm hoặc khỏa thân), các cầu thủ trong nhóm sẽ bình phẩm rồi chọn người ưng ý, liên lạc và tổ chức vui chơi. Trong nhóm cầu thủ này có nhiều người rất nổi tiếng, đã lập gia đình và có con cái. Vì vậy, nếu vỡ lở ra ngoài chắc chắn sẽ tạo một vụ bê bối mới trong làng bóng đá Anh. Sự việc trên dù còn nhiều nghi ngờ, nhưng nếu biết rằng ngay cả một cầu thủ mẫu mực cỡ như Ryan Gigss cũng đã dính chàm (vụng trộm với cô em dâu suốt gần 8 năm, bị báo chí Anh khui ra hồi năm ngoái), thì không chuyện gì là không thể xảy ra.



HLV Hodgson sẽ còn nhiều việc phải làm - Ảnh: Reuters



Được biết, hoạt động trên đã kéo dài trong gần 6 tháng qua, và là nơi chuyên cung cấp “của lạ” để nhiều cầu thủ Anh lén vợ con đi vui vầy. Hiện danh tính các cầu thủ liên quan chưa được tờ The Sun tiết lộ. Như vậy, một lần nữa và cũng ngay trước một giải đấu lớn, tuyển Anh lại gặp chuyện không hay với những rắc rối của cầu thủ bên ngoài sân cỏ. Trước World Cup 2010, trung vệ John Terry và hậu vệ Ashley Cole cũng dính những vụ bê bối tình ái. Hay tiền đạo Rooney bị phanh phui vụng trộm với gái làng chơi vào năm ngoái… Tờ The Sun cho hay một số cầu thủ tuyển Anh hiện rất lo lắng khi tin tức trên lộ ra công chúng.Rạng sáng mai, tuyển Anh sau buổi tập đầu tiên trên sân Etihad của CLB Man.City, ra sân thi đấu trận giao hữu với Na Uy tại Oslo. Đây là trận then chốt trong quá trình chuẩn bị của “Tam sư”, khi Na Uy được xem là kiểu mẫu như đội Thụy Điển mà tuyển Anh xem là đối trọng để tranh giành 1 trong 2 suất vào tứ kết ở bảng D (còn có đồng chủ nhà Ukraine và Pháp). Tuy nhiên, với vụ bê bối mới và những khó khăn về lực lượng, khi vừa có ít nhất 2 cầu thủ bị chấn thương là hậu vệ Glen Johnson và tiền đạo Welbeck, xem ra tân HLV Roy Hodgson đang chịu nhiều sức ép không dễ giải tỏa.