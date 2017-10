Tuyển Hà Lan tiếp tục gieo sầu cho Tây Ban Nha

(TNO) Dù không có phong độ tốt tại vòng loại EURO 2016 nhưng tuyển Hà Lan đã gây bất ngờ khi đánh bại đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha với tỷ số 2-0 trong loạt trận giao hữu quốc tế diễn ra rạng sáng nay (1.4, giờ VN).

Tại World Cup 2014 diễn ra hồi mùa hè năm ngoái tại Brazil, Hà Lan đã đè bẹp Tây Ban Nha bằng chiến thắng 5-1, qua đó góp phần khiến nhà vô địch phải sớm về nước ngay sau vòng bảng.



Trong lần gặp lại này, cả Hà Lan lẫn Tây Ban Nha đều có nhiều sự thay đổi trong đội hình. Dù vậy, HLV Guus Hiddink mới là người thành công trong việc thử nghiệm.



Đội bóng áo da cam tỏ ra hết sức thành thục khi sử dụng chiến thuật phòng ngự phản công và nhờ đó trở thành đội bóng đầu tiên có 2 lần đánh bại Tây Ban Nha kể từ khi đội này được dẫn dắt bởi HLV Vicente Del Bosque vào năm 2008.



Pedro có cơ hội nhưng không thể ghi bàn - Ảnh: Reuters

Chiến thắng này có thể xem là một sự khích lệ về mặt tinh thần đối với thầy trò HLV Hiddink. Bởi tại vòng loại EURO 2016, đội bóng áo da cam thi đấu rất kém cỏi khi đang đứng ở vị trí thứ 3 bảng A với chỉ 7 điểm sau 5 trận.Trong khi đó, Tây Ban Nha cũng không có được phong độ tốt. Đây là trận giao hữu thứ 3 liên tiếp mà đoàn quân do ông Del Bosque dẫn dắt phải nhận thất bại. Còn ở vòng loại EURO 2016, Tây Ban Nha đứng thứ 2 tại bảng C với 12 điểm, kém 3 điểm so với Slovakia.