Tuyển Nigeria được chào đón nồng nhiệt và thưởng hậu hỉ

HLV Keshi rút lại đơn từ chức Tờ Premium Times ngày 13.2 tiết lộ, quyết định từ chức của HLV Stephen Keshi như một “thùng thuốc nổ” làm nổ tung sự quản lý yếu kém của Liên đoàn Bóng đá Nigeria (NFF) bấy lâu nay nhưng lại được che giấu. Vì vậy, mục đích của HLV Keshi nhằm gây sự chú ý của tổng thống.

HLV Stephen Keshi đã quyết định rút lại đơn từ chức - Ảnh: Reuters Một nguồn tin thân cận từ nhà cầm quân này cho biết, HLV Keshi đã phải chịu đựng trong một thời gian dài từ sự can thiệp thái quá của NFF, đặc biệt từ người đứng đầu Ủy ban kỹ thuật của tổ chức này là Chris Green. “Green tự coi mình là HLV của tuyển quốc gia. Ông ta ra lệnh cho Keshi phải lựa chọn cầu thủ và đấu pháp theo ý của mình vì cho rằng Keshi không đủ năng lực để làm được điều đó. Ông ấy là người ủng hộ nhiệt thành trong việc tìm một nhà cầm quân châu Âu để thay thế Keshi. Bằng chứng là việc NFF đã có những động thái sa thải Keshi và mua vé máy bay cho Keshi trở về nhà trước trận tứ kết gặp Bờ Biển Ngà”, nguồn tin trên tiết lộ. Trước sự cố trên, Bộ trưởng Thể thao Nigeria Bolaji Abdullahi tỏ ra không hài lòng với NFF do đã gây nên dư luận xấu cho hình ảnh bóng đá quốc gia. Trong khi đó, tờ Premium Times cho hay nếu HLV Keshi không rút đơn từ chức, đích thân Tổng thống sẽ can thiệp, còn tờ The Punch tiết lộ nhà cầm quân 51 tuổi trên đã đồng ý rút đơn từ chức.