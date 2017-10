Tuyển Pháp làm lại từ con số không

Được chấp thuận 100%

Sau cuộc họp bất thường vào hôm thứ sáu, LĐBĐ Pháp (FFF) ra thông báo: “Chấp nhận đề xuất của HLV Laurent Blanc, là sẽ không triệu tập bất cứ cầu thủ nào trong danh sách 23 tuyển thủ tham dự World Cup tại Nam Phi, cho trận giao hữu gặp Na Uy vào ngày 11.8 tới tại Oslo. Ngày 5.8 tới, HLV Blanc sẽ công bố danh sách đội tuyển Pháp mới”. Song song đó, FFF cũng đưa ra quan điểm: “Những cầu thủ được chọn vào đội tuyển Pháp trong thời gian sắp tới phải trong sạch về mặt đạo đức, luôn thể hiện tinh thần của một nhà thể thao chân chính”… Chủ tịch tạm quyền FFF, ông Fernand Duchaussoy cũng nói: “Với tư cách cá nhân, tôi cam đoan sẽ không còn những kẻ cặn bã nào làm nhơ nhớp màu áo lam của tuyển Pháp một lần nữa. Tôi đã thảo luận với HLV Blanc, và tôi hoàn toàn ủng hộ những quyết định của ông ấy cho dù sắp tới thành tích của đội tuyển Pháp có thể không được bảo đảm. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là chúng tôi cần phải lấy lại hình ảnh đẹp đẽ trước đây của bóng đá Pháp trong mắt của công chúng”.

Cũng cần nhắc lại, để đi đến quyết định chưa bao giờ có trong tiền lệ của lịch sử bóng đá Pháp là từ sự cố xảy ra ở VCK World Cup vừa qua, khi các tuyển thủ Pháp đồng loạt tẩy chay một buổi tập chỉ nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với tiền đạo Nicolas Anelka - bị HLV Raymond Domenech trục xuất về nhà vì tội vô lễ. Tuy nhiên, chính sự bồng bột này đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng tệ hại chưa từng thấy đối với một đội tuyển Pháp lừng lẫy khắp thế giới. Không chỉ bị loại trong tủi hổ sau thất bại trước đội chủ nhà Nam Phi (1-2) ở lượt cuối vòng bảng, tuyển Pháp còn gây ra nhiều hệ lụy khác như vụ HLV Domenech khước từ cái bắt tay xã giao với HLV Carlos Alberto Parreira (của tuyển Nam Phi, nay đã từ chức), kế đến là nội bộ bất đồng sâu sắc, chia bè kết phái… bị báo chí Pháp phanh phui tung lên mặt báo. Đến nỗi Quốc hội Pháp phải triệu tập những cá nhân có trách nhiệm cao nhất là cựu Chủ tịch FFF Jean-Pierre Escalettes (đã từ chức vì cảm thấy bất lực, không kiểm soát được cuộc khủng hoảng) và HLV trưởng Domenech ra điều trần để tìm hiểu nguyên do vì sao để dẫn đến một cuộc khủng hoảng tệ hại như vậy.

Khi vụ việc này vẫn chưa kết thúc, vì các cá nhân có liên quan (ngoài 2 nhân vật kể trên còn có thủ quân Patrice Evra và tiền đạo kỳ cựu Thierry Henry - đã từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế để đến Mỹ đầu quân cho CLB NY Red Bulls) đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, thì xảy tiếp vụ cảnh sát mở lại cuộc điều tra 2 cầu thủ thuộc hàng sao của Pháp là Franck Ribery và Karim Benzema liên quan đến vụ mua dâm gái dưới tuổi vị thành niên. Liên tiếp những vụ bê bối xảy ra, làm cho hình ảnh của đội tuyển Pháp càng lúc bị hoen ố. Bởi vì vậy, tân HLV Blanc không còn cách nào khác là phải làm trong sạch lại đội tuyển Pháp để lấy lại hình ảnh hào hùng một thời của đoàn quân áo lam.

"Cái giá phải trả cho sự ngu ngốc"

Đích thân một người trong cuộc, thủ môn Hugo Lloris đã nói như vậy trong cuộc phỏng vấn với tờ nhật báo thể thao L’Equipe phát hành cũng vào hôm thứ sáu tuần này. Lloris chỉ mới lần đầu tham dự World Cup, và sự nghiệp quốc tế vẫn còn ở phía trước. Tuy nhiên, cùng với những đồng đội của mình, anh đã tham gia vào cuộc đình công hôm 20.6 (sau trận Pháp thua Mexico 0-2 ở World Cup). Anh nói: “Quyết định đình công là của cả đội. Và chúng tôi đã đi quá xa so với suy nghĩ nông cạn của mình. Một quyết định xuất phát từ sự hờn dỗi như trẻ con, một sai lầm rất lớn và hoàn toàn ngu ngốc”. Cũng theo Lloris, việc các tuyển thủ có mặt ở World Cup bị cấm tham dự đội tuyển Pháp trong trận giao hữu sắp tới “là một hình phạt thích đáng”.

Báo chí Pháp cũng cho biết có khả năng đây chỉ là hình phạt treo giò 1 trận đối với những kẻ nổi loạn ở Nam Phi. Trong tương lai, khi tuyển Pháp bắt đầu bước vào chiến dịch thi đấu vòng loại Euro 2012 (trận đầu tiên gặp Belarus ngày 3.9 trên sân nhà) có thể một hoặc vài cầu thủ có mặt ở World Cup sẽ được HLV Blanc cân nhắc gọi trở lại. Tuy nhiên, tạp chí Four Four Two đưa ra một danh sách bao gồm các cầu thủ Evra, Sagna, Clichy, Abou Diaby, Ribery, Eric Abidal, Anelka, Malouda, Gourcuff và Gallas (không tính Henry vì đã quyết định chia tay đội tuyển), sẽ không được HLV Blanc đưa vào diện “xem xét” gọi trở lại. Thay vào đó, Blanc sẽ làm mới đội tuyển Pháp với những cái tên đáng chú ý như Landreau, Rod Fanni, Adil Rami, Yann M'Vila, Ben Arfa và Jimmy Briand - những cầu thủ đã bị HLV Domenech loại khỏi danh sách chính thức dự World Cup. Ngoài ra còn có Lassana Diarra, và Benzema (nếu không bị ảnh hưởng bởi vụ án mua bán dâm) cũng có thể được triệu tập. Tương tự là Samir Nasri và Mathieu Flamini, kể cả cựu binh Patrick Vieira cũng sẽ được gọi trở lại.

