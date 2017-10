Tuyển U.23 Indonesia trước nguy cơ vắng mặt tại SEA Games 28

(TNO) Tuyển U.23 Indonesia đang đối mặt với nguy cơ không thể tham dự SEA Games 28 ở môn bóng đá nam diễn ra tại Singapore sau khi FIFA gửi tối hậu thư yêu cầu Chính phủ quốc gia này phải thu hồi quyết định “đóng băng” hoạt động của Liên đoàn bóng đá nước này (PSSI) hoặc phải nhận án phạt cấm thi đấu quốc tế.

Nếu Chính phủ Indonesia không gỡ bỏ việc đình chỉ hoạt động PSSI, bóng đá nước này sẽ vắng mặt ở SEA Games 28 - Ảnh: AFP Tối hậu thư là diễn biến mới nhất sau hàng loạt mâu thuẫn gây gắt nổ ra vào tháng 4 khi Bộ Thanh niên - Thể thao Indonesia không cho hai đội bóng Arema Cronus và Persebaya Surabaya tham gia giải Indonesia Super League (ISL) do không đáp ứng yêu cầu về pháp lý, trước khi đình chỉ hoạt động đối với PSSI.

Trước hành động của Chính phủ Indonesia, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Jerome Vackle gửi thư cảnh báo Bộ trưởng Thanh niên - Thể thao nước này với nội dung nếu tiếp tục can thiệp vào hoạt động của PSSI thì sẽ bị cấm tham dự mọi giải đấu quốc tế.

Theo AFP, tối hậu thư của FIFA đã được PSSI giao cho Bộ trưởng Thanh niên - Thể thao Indonesia Imam Nahrawi, nhưng đến hôm 6.5 vẫn chưa có phản hồi. Nội dung của tối hậu thư một lần nữa nhấn mạnh nếu Chính phủ Indonesia không thực hiện theo yêu cầu của FIFA trước ngày 29.5 thì “chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc áp dụng một lệnh cấm tham dự các giải quốc tế trước mắt”.

Người hâm mộ Indonesia biểu tình khi bóng đá nước này có nguy cơ bị cấm thi đấu quốc tế - Ảnh: AFP Theo Chủ tịch PSSI La Nyala Mattalitti, nếu Bộ trưởng Thanh niên - Thể thao không gỡ bỏ sự can thiệp, bóng đá Indonesia sẽ bị cấm tham dự SEA Games 28 và vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Ở môn bóng đá nam SEA Games 28 diễn ra vào tháng 6, Indonesia nằm chung bảng A với Singapore, Myanmar, Campuchia và Philippines, còn tại vòng loại World Cup 2018 nằm cùng bảng với tuyển Việt Nam, Thái Lan, Iraq và Đài Loan.

Trước đó, mặc dù bị “đóng băng” mọi hoạt động nhưng PSSI vẫn cố gắng khởi động giải ISL vào cuối tháng 4 nhưng không thể thực hiện do cảnh sát từ chối cấp phép cho các trận đấu. Nếu nhận sự trừng phạt từ FIFA, bóng đá Indonesia chắc chắn sẽ rơi vào khủng hoảng thật sự mặc do các yếu tố quản lý yếu kém, tham nhũng, an ninh không đảm bảo,… dù vừa thoát ra được tranh chấp khi sát nhập được 2 giải đấu vô địch quốc gia song song tồn tại.

