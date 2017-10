Tuyển Ý tập trung: Có Pazzini, không Cassano và Balotelli

Danh sách tuyển Ý Thủ môn: Gianluigi Buffon (Juventus), Morgan De Sanctis (Napoli), Salvatore Sirigu (Paris St. Germain), Emiliano Viviano (Fiorentina) Hậu vệ: Davide Astori (Cagliari), Federico Balzaretti (AS Roma), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Juventus), Mattia Cassani (Fiorentina), Christian Maggio (Napoli), Angelo Ogbonna (Torino) Tiền vệ: Daniele De Rossi (AS Roma), Alessandro Diamanti (Bologna), Emanuele Giaccherini (Juventus), Claudio Marchisio (Juventus), Antonio Nocerino (AC Milan), Andrea Pirlo (Juventus), Andrea Poli (Sampdoria), Marco Verratti (Paris St. Germain) Tiền đạo: Fabio Borini (Liverpool), Mattia Destro (AS Roma), Sebastian Giovinco (Juventus), Lorenzo Insigne (Napoli), Pablo Osvaldo (AS Roma), Giampaolo Pazzini (AC Milan).