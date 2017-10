 Tuyển Ý vừa đá vừa run

Torres khai hỏa, Lampard chấn thương Trong trận giao hữu Tây Ban Nha (TBN) thắng Hàn Quốc 4-1 rạng sáng qua, Torres đã ghi bàn mở tỷ số, các bàn còn lại do Alonso, Cazorla và Negredo ghi. Bàn gỡ của Hàn Quốc do Do-heon Kim ghi cuối hiệp 1. Ứng cử viên vô địch Hà Lan cũng tìm lại niềm vui khi đánh bại dễ dàng Slovakia 2-0 (Salata đá phản, và bàn còn lại do Van der Vaart ghi). Tuy nhiên, HLV Van Marwijk lại không vui vì Hà Lan gặp phải nhiều ca chấn thương của Sneijder, Wilfred Bouma và Mathijsen. Thụy Điển cũng thắng Iceland 3-2 nhờ sự tỏa sáng của trung phong Ibrahimovic khi anh ghi 1 bàn và kiến tạo 2 bàn còn lại cho đồng đội Toivonen và Wilhelmsson. Trong khi đó, tuyển Anh trước trận giao hữu gặp Bỉ trên sân Wembley ngày 2.6, đã đón nhận tin kém vui khi tiền vệ Lampard bị chấn thương bắp đùi dẫn đến nguy cơ vắng mặt ở Euro. Hiện HLV Hodgson đã cho gọi tiền vệ Jordan Henderson (Liverpool) nhằm dự phòng.