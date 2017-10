U.19 AS Roma đã có mặt tại TP.HCM

Ngay từ khá sớm đã có rất đông người hâm mộ CLB AS Roma ra đón các cầu thủ trẻ của thủ đô nước Ý

Fan hâm mộ AS Roma tại Việt Nam chào đón U.19 AS Roma

Cầu thủ AS Roma ký tặng người hâm mộ Việt Nam