U.19 Thái Lan sẽ đi tiên phong ra thế giới

Lịch thi đấu tứ kết U.19 châu Á 2014 16 giờ, 17.10: U.19 UAE vs U.19 Myanmar 16 giờ, 17.10: U.19 Nhật Bản vs U.19 CHDCND Triều Tiên 19 giờ, 17.10: U.19 Thái Lan vs U.19 Uzbekistan 19 giờ, 17.10: U.19 Qatar vs U.19 Trung Quốc Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), 4 đội góp mặt ở bán kết giải U.19 châu Á 2014 sẽ chính thức giành suất tham dự vòng chung kết U.20 thế giới diễn ra vào năm sau tại New Zealand.