U.20 New Zealand có 5 tuyển thủ quốc gia trong đội hình

Đáng chú ý, trong danh sách này có tới 5 cầu thủ đang khoác áo tuyển quốc gia New Zealand gồm các tiền vệ Clayton Lewis, Moses Dyer và Henry Cameron, tiền đạo Logan Rogerson và hậu vệ Dane Ingham.

Trong đó, Clayton Lewis, 20 tuổi, đã 8 lần khoác áo tuyển New Zealand hiện chơi cho CLB Auckland City. Moses Dyer cũng 20 tuổi đã 9 lần khoác áo tuyển New Zealand, đang chơi cho CLB Northcote City FC. Còn Henry Cameron 19 tuổi mới có 2 lần khoác áo tuyển New Zealand, nhưng đang chơi cho CLB Blackpool ở Anh.

Trong khi đó, tiền đạo Logan Rogerson 18 tuổi có 3 lần khoác áo tuyển New Zealand, đang chơi cho CLB Wellington Phoenix. Và hậu vệ Dane Ingham 17 tuổi mới 1 lần khoác áo tuyển New Zealand, nhưng được xem là trụ cột hàng thủ U.20 New Zealand.

Ngoài số cầu thủ chủ chốt trên, U.20 New Zealand cũng có đến 11 cầu thủ từng thi đấu ở VCK World Cup U.17 năm 2015 và vào đến vòng 1/8 mới thua Brazil 0-1, trong đó có thủ môn số 1 Michael Woud đang chơi cho đội trẻ Sunderland ở giải Ngoại hạng Anh. Hầu hết các tuyển thủ U.20 New Zealand đều đang chơi bóng ở châu Âu, Mỹ, Úc và các CLB ngoại hạng ở giải VĐQG New Zealand.

Tại VCK World Cup U.20, U.20 New Zealand nằm ở bảng E cùng U.20 Việt Nam, Pháp và Honduras. U.20 New Zealand gặp U.20 Việt Nam ở trận ra quân ngày 22.5 tới.

U.20 New Zealand từng 4 lần tham dự VCK World Cup U.20, trong đó lần góp mặt hồi năm 2015 với tư cách chủ nhà đã tiến xa nhất đến vòng 1/8, trong khi 3 lần trước họ đều bị loại ngay vòng bảng.

HLV Darren Bazeley cho biết: “Đây là đội hình ưng ý nhất của tôi đến lúc này và tôi thực sự hạnh phúc khi có được những cầu thủ tốt nhất. Thành phần của U.20 New Zealand có nhiều cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, và rất hứa hẹn sẽ gây bất ngờ. Đến thời điểm này, tôi có thể nói chúng tôi đã sẵn sàng cho thử thách lớn tại VCK World Cup U.20”.

U.20 New Zealand sẽ có đợt tập huấn khoảng 8 ngày tại Trung Quốc trong thời gian tới, và sẽ thi đấu 1 trận giao hữu với U.20 Mexico cũng tập huấn tại đây, cũng như là một số CLB đang chơi ở giải nhà nghề Trung Quốc trước khi bay sang Hàn Quốc.

Danh sách U.20 New Zealand Thủ môn: Michael Woud, Cameron Brown, Conor Tracey. Hậu vệ: Dane Ingham, Sean Liddicoat, Luke Johnson, Hunter Ashworth, Reese Cox, Jack-Henry Sinclair. Tiền vệ: James McGarry, Connor Probert, Moses Dyer, Joe Bell, Clayton Lewis, Callum McCowatt, Sarpreet Singh, Henry Cameron. Tiền đạo: Noah Billingsley, Myer Bevan, Logan Rogerson, Lucas Imrie. Noah Billingsley, Myer Bevan, Logan Rogerson, Lucas Imrie.

Giang Lao