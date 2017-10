UAE "tặng quà" cho Iraq

Lượt trận đầu tiên, thất bại ở những phút cuối cùng trước Iran đã khiến cho cơ hội đi tiếp của ĐKVĐ Iraq sớm bị đe dọa. Trong khi đó, có được 1 điểm sau lượt trận đầu cũng giúp cho UAE trở nên tự tin bước vào lượt trận hai tại bảng D.

Có lẽ vì vậy mà cuộc đối đầu giữa Iraq với UAE đã trở nên vô cùng hấp dẫn với những pha đôi công đẹp mắt của cầu thủ hai đội.

Với kỹ thuật, chiến thuật có phần nhỉnh hơn đối phương, Iraq dần giành quyền kiểm soát khu trung tuyến. Phút 39, từ cự ly 25m, Akram bất ngờ tung cú sút sấm sét đầy nguy hiểm khiến thủ thành Majed Nasser phải trổ hết tài năng mới cứu cho UAE một bàn thua trông thấy.



Thủ môn Majed Nasser đã nhiều phen trổ hết tài năng cứ nguy cho đội UAE - Ảnh: Reuters

Từ tình huống phạt góc ngay sau đó, nhận được bóng từ Erhaima, Akram đánh đầu cận thành nhưng bóng lại dội trúng xà ngang.

Hiệp một còn khép lại với pha bóng kém may mắn của Iraq. Từ ngoài vòng cấm, Qusay Muneer dứt điểm như trái phá, thủ thành Nasser bị đánh bại hoàn toàn nhưng bóng trúng cột dọc bật ra rất đáng tiếc.

Không thể hài lòng với vô số những cơ hội tốt bị bỏ lỡ, HLV Wolfgang Sidka quyết định tung vào sân những cầu thủ có xu hướng tấn công như Jasim, Kareem hay Abbas hòng tìm kiếm bàn thắng trong hiệp hai.



Wolfgang Sidka quyết định tăng cường hàng tấn công cho Iraq - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, hiệp hai cũng là thời điểm UAE chơi mạch lạc hơn. Ở khâu phòng ngự bắt đầu có sự kết dính chặt chẽ hơn. Và khi các cổ động viên hai đội bắt đầu nghĩ đến một kết quả hòa thì bàn thắng lại đến đầy bất ngờ cho ĐKVĐ Iraq.

Tình huống diễn ra ở bù giờ thứ 4, từ cú tạt của Erhaima, Younis Mahmood tung cú dứt điểm cực mạnh, bóng lướt ngang qua khung thành thủ môn Majed Nasser và trong một nỗ lực cản phá, hậu vệ Walid Abbas đã vụng về đệm bóng thẳng vào lưới nhà giúp Iraq giành chiến thắng chung cuộc 1-0.



Hậu vệ Walid Abbas của UAE đá phản lưới nhà trong một pha nỗ lực cứu bóng - Ảnh: Reuters

"Cuối cùng may mắn cũng đến với chúng tôi", HLV Wolfgang Sidka phát biểu trên Reuters sau trận đấu, "Tuy nhiên, có thể nói may mắn đó là do những nỗ lực không ngừng của các học trò của tôi. Thêm nữa, quyết định tăng cường hàng công Iraq phần nào đã tạo ra áp lực lớn cho UAE".

Bên phía UAE, HLV Srecko Katanec cho rằng pha "đốt lưới nhà" của Wabid Abbas chỉ là tai nạn. "Nó có thể xảy ra cho bất cứ cầu thủ nào. Đó là một phần của bóng đá. Chúng tôi phải nỗ lực hơn nữa, vòng bảng bao giờ cũng khó khăn và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cho trận đấu cuối cùng", nhà cầm quân người Slovenia phát biểu với Reuters.

Với chiến thắng này, ĐKVĐ Iraq đã sống lại cơ hội đi tiếp vào tứ kết với vị trí thứ nhì của bảng D (3 điểm).

Tại trận đấu diễn ra trước đó ít giờ đồng hồ, Iran đã có được chiến thắng thứ hai liên tiếp khi đánh bại CHDCND Triều Tiên 1-0, nhờ vào công của Karim Ansarifard (ảnh dưới), qua đó trở thành đội đầu tiên bảng D giành quyền vào tứ kết.

Cho đến thời điểm này, suất còn lại của bảng D vẫn chưa ngã ngũ, Iraq, CHDCND Triều Tiên và UAE đều có cơ hội.

Lượt trận cuối cùng bảng D sẽ diễn ra vào ngày 19.1.2011 (giờ VN): UAE - Iran và Iraq - CHDCND Triều Tiên

Lĩnh Nam