Ứng xử của ngôi sao

HLV Ferguson có quá khắt khe khi nói: “Suarez là nỗi ô nhục của Liverpool”, vì từ chối bắt tay Evra? Hay cầu thủ người Uruguay cư xử trẻ con trong trận đại chiến M.U - Liverpool (2-1) cuối tuần qua?

Hai luồng dư luận này đang gây ra một cuộc tranh cãi dữ dội sau trận đấu. Tất nhiên, phần lớn là chỉ trích Suarez với cách cư xử như vậy rất thiếu chuyên nghiệp và không thể chấp nhận được. Ngay cả HLV Dalglish tuy khẳng định vẫn bảo vệ đến cùng cầu thủ của mình, nhưng phần nào đó đã thể hiện sự thất vọng rất lớn. Mặc dù vậy, trước sự đả kích không thương tiếc của HLV Ferguson, ông Dalglish đáp trả: “Đừng có quá khắt khe, không thể đổ vấy hết mọi sự lên đầu Luis Suarez sau mọi chuyện xảy ra”. Nói điều này, ông Dalglish cũng muốn ám chỉ tới sự khiêu khích từ các cầu thủ M.U, nhất là trong giờ nghỉ giữa hiệp đã suýt xảy ra ẩu đả trong đường hầm, khi các cầu thủ M.U phản ứng phía cầu thủ Liverpool sau sự cố Suarez không bắt tay Evra ở đầu trận, nhưng may là các nhân viên an ninh kịp can thiệp. Và ở cuối trận là màn ăn mừng quá trớn của Evra rõ ràng là muốn gây hấn với Suarez.



Evra (phải) khiêu khích Suarez cuối trận. HLV Ferguson cũng không hài lòng với hành vi này của thủ quân M.U - Ảnh: Reuters

Bên nào cũng không vừa, khiến cho hố sâu ngăn cách giữa 2 CLB danh tiếng nhất nước Anh ngày càng lớn. Để xảy ra điều này, một bộ phận dư luận xứ sương mù cũng đặt vấn đề với vai trò của FA (Hiệp hội Bóng đá Anh) trong vụ việc, và đặt câu hỏi: “Tại sao FA không cắt ngòi nổ sớm như đã từng hủy thông lệ bắt tay trước trận đấu giữa 2 CLB Chelsea và Queens Park Rangers ở vòng 4 FA Cup, sau sự cố cũng tương tự giữa Terry và Anton Ferdinand”. Nếu FA hủy vụ bắt tay, có lẽ giờ đây sự thù nghịch giữa M.U và Liverpool không đến mức căng thẳng như vậy.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp tại Anh (PFA), ông Gordon Taylor đề nghị các ông chủ của CLB Liverpool phải “dạy dỗ” lại cách cư xử của cầu thủ của mình, và không thỏa hiệp với cách cư xử ấy. Bởi vì, điều đó đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của CLB. Ông Taylor cũng gợi ý FA cần phải có hình phạt với Suarez và cả Evra, vì đã làm xấu hình ảnh một trận cầu lớn của bóng đá Anh. Cũng liên quan tới vụ Suarez - Evra, cảnh sát thành phố Manchester trước trận đấu đã phải đi gom rất nhiều tờ rơi bên ngoài sân Old Trafford mang đi tiêu hủy vì có nội dung kích động sự thù nghịch giữa 2 CLB.

Giang Lao