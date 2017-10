Uruguay nhỉnh hơn

Ở bảng C, Uruguay được đánh giá cao hơn so với các đội cùng bảng như Peru, Chile và Mexico. Do đó, nếu như đội bóng của ông Tabarez chỉ tìm được một kết quả hòa trước Peru vào rạng sáng mai thì điều đó chẳng khác gì một thất bại. Và cũng do không muốn rơi vào tình cảnh như đội chủ nhà Argentina (hòa Bolivia trong trận ra quân), ông Tabarez đã sớm công bố đội hình xuất phát của Uruguay để tập trung cho việc xây dựng chiến thuật nhằm đối phó với Peru.

Theo đó, đội hình của Uruguay trong trận đấu với Peru sẽ gồm: Muslera, Pereira, Lugano, Victorino, Caceres, Perez, Arevalo Rios, Lodeiro, Suarez, Forlan, Cavani. Nhìn chung, chỉ có một sự thay đổi - Victorino thay Godin bị chấn thương - so với đội hình mạnh nhất hiện nay của "Celeste". Tuy nhiên, sự thay đổi này sẽ không làm mất đi khả năng liên kết chặt chẽ trong hàng phòng ngự của Uruguay và họ hoàn toàn có khả năng vô hiệu hóa mặt trận tấn công vốn đã suy yếu của Peru vì vắng hai ngôi sao Farfan và Pizarro.

Luis Suarez (trái), một trong 3 mũi tấn công lợi hại của Uruguay - Ảnh: AFP Nếu làm được điều đó thì bộ ba tấn công đáng gờm của Uruguay - Suarez, Forlan và Cavani - dưới sự hỗ trợ của Perez và Lodeiro trên hai cánh sẽ tập trung toàn bộ sức lực cho việc săn tìm bàn thắng. Ai cũng biết Peru vốn không mạnh về phòng ngự và lần này cũng chẳng có gì khá gì khá hơn khi hầu hết các hậu vệ của họ đều còn khá vô danh như Renzo, Acasiete, Rodriguez và Vilches. Do vậy, việc tiền vệ ngôi sao Vargas bình phục kịp thời được xem “vũ khí tối thượng” của HLV Markarian nhằm giúp Peru duy trì được thế trận, trước khi trông chờ vào khả năng phản công của tiền đạo mũi nhọn Guerrero. Thế nhưng, bấy nhiêu đó vẫn là quá ít ỏi để hy vọng vào một cuộc đối đầu ngang ngửa với Uruguay. Trong trận đấu còn lại của bảng C, Chile nhiều khả năng sẽ giành được chiến thắng trước đội hình trẻ trung của Mexico. Tỷ lệ cược: Uruguay chấp Peru 1 trái, trái rưỡi, thắng 9 (lúc 5 giờ 15 ngày 5.7), Chile chấp Mexico 1 trái, thắng 9 (lúc 7 giờ 45). Colombia nhọc nhằn đánh bại Costa Rica 1-0 dù chỉ còn 10 người từ phút 27, sau khi tiền đạo Brenes bị thẻ đỏ. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do Gustavo Ramos ghi ở cuối hiệp 1. Với chiến thắng này, Colombia tạm xếp đầu bảng A, nhưng trận đấu tới mới thực sự là gian nan khi họ gặp đội chủ nhà Argentina đang bị báo chí nước này chỉ trích kịch liệt vì màn ra mắt kém thuyết phục (để đội yếu Bolivia cầm hòa 1-1). (T.Quyết) Trần Tôn