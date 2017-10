Valencia giải hạn, Inter Milan sụp đổ tại Giuseppe Meazza

AS Roma thắng dễ, Inter Milan thua trận thứ 3 Trên sân nhà, AS Roma đã không gặp khó khăn khi giành chiến thắng 3-1 trước Atalanta. Bojan Krkic, Pablo Daniel Osvaldo và Fabio Simplicio là các cầu thủ đã lập công cho AS Roma, trong khi German Denis là người đã mang bàn thắng danh dự về cho đội khách. Với trận thắng thứ 2 trong mùa, thầy trò HLV Luis Enrique (AS Roma) đã tạm thời vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 8 điểm. Cũng thi đấu trên sân nhà, nhưng Inter Milan lại bất ngờ sụp đổ 0-3 trước Napoli. Hai trận toàn thắng thuyết phục trước Bologna (Serie A) và CSKA Moscow (Champions League), tân HLV Ranieri đã có màn ra mắt không thể tốt hơn. Vì vậy cuộc tiếp đón đối thủ "xương" Napoli có thể xem là thử thách thực sự đối với đội chủ sân Giuseppe Meazza.

Inter Milan để thua trận thứ 3 trong mùa - Ảnh: Reuters Tuy nhiên chiếc thẻ vàng thứ 2 của Obi ở phút 40 đã khiến trận "đại chiến" này rẽ sang hướng khác, bất lợi hơn cho đội chủ nhà. Chỉ còn thi đấu với 10 người, Inter Milan hoàn toàn sụp đổ trước sự bùng nổ của đối phương. Như một tất yếu khó tránh khỏi, Napoli đã ghi 3 bàn thắng vào lưới đội chủ nhà nhờ các pha lập công của Camagnaro, Maggio và Hamsik để giành chiến thắng ấn tượng, tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Đây là trận thua thứ 3 của Inter Milan tại Serie A mùa giải này, thầy trò Ranieri đang xếp ở vị trí khó tin: 16. Bảo Nghi