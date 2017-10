Van Der Sar: De Gea và Joe Hart ngang tài

(TNO) Cựu thủ môn nổi tiếng Van der Sar của M.U cho rằng David De Gea (M.U) và Joe Hart (Man City) xứng đáng là những thủ môn xuất sắc nhất Premier League hiện nay.

De Gea đã thay thế khá tốt vị trí của Van Der Sar - Ảnh: AFP

Như đã biết, De Gea được HLV Alex Ferguson mang về “Nhà hát của những giấc mơ” để thay thế cho vị trí Van der Sar để lại sau khi thủ môn người Hà Lan tuyên bố giải nghệ ở mùa giải năm ngoái.

Trong suốt thời gian đứng trong khung gỗ M.U, De Gea đã để lại không ít những ấn tượng và được xem như một phần quan trọng giúp CLB tạm thời có được vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Van der Sar cho rằng De Gea có nhiều điểm tương đồng với anh thời còn thi đấu. Chia sẻ trên Sport Mail, Van der Sar nói: “Anh ấy giống tôi ở chỗ có một thân hình gầy. Song, điều quan trọng ở De Gea nằm ở chỗ anh ấy tin vào đôi chân của mình và đó là điều không thể thiếu để trở thành một thủ môn hiện nay.

Anh ấy dường như luôn giữ được sự bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh. Dù vậy, De Gea cần thời gian để thích nghi hơn với môi trường bóng đá Anh và tôi tin anh ấy sẽ đạt độ chín trong hai năm tới”.



Joe Hart được so sánh với huyền thoại Peter Schmeichel - Ảnh: AFP

Trong khi đó, Joe Hart lại được Van Der Sar so sánh với huyền thoại Peter Schmeichel của M.U. Theo Van der Sar, HLV Roberto Mancini phải có lý do và mắt nhìn người tinh tường như thế nào mới đưa ra quyết định xếp Joe Hart làm thủ môn số 1 của Man City, chứ không phải Shay Given.

“Điểm mạnh của Hart thuộc về phản xạ đáng kinh ngạc và khả năng cản phá những pha bóng nguy hiểm. Điều này giống như ở Peter Schmeichel trước đây, bạn có thể thấy giữa họ có điểm chung như thế”, Van der Sar nói.

Theo như nhận xét của Van Der Sar thì De Gea cùng Joe Hart là kẻ tám lạng và người nửa cân. Do vậy, khó có thể nói ai giỏi hơn ai. Thế nên chuyện luận tài năng của De Gea và Joe Hart có lẽ sẽ phải đợi kết quả trận thư hùng giữa Man City và M.U sắp tới đây.

