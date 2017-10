Van der Vaart được bán rẻ cho Tottenham

Đây là con số chưa bằng một nửa số tiền mà Bayern Munich trước đó đã trả giá cho Real Madrid để có Van der Vaart là 23 triệu euro. Bản thân Tottenham lẫn Van der Vaart cũng rất bất ngờ trước phi vụ vào phút chót này. HLV Harry Redknapp cho rằng trước khi bước vào bàn thỏa thuận giá với Real, ông cứ ngỡ Van der Vaart đã thuộc về đội ĐKVĐ Đức, còn tiền vệ người Hà Lan cho rằng anh cũng mong muốn được quay lại Đức thi đấu vì 3 năm trước anh từng chơi thành công tại Hamburg, song không ngờ lại cập bến ở London.

Lý do ra đi của Van der Vaart không được phía Real Madrid tiết lộ, nhưng theo báo chí Tây Ban Nha là do HLV Mourinho không thích phong cách chơi bóng của tiền vệ này. Trên sân tập, ông thường so sánh lối đá của Van der Vaart với học trò cũ ở Inter Milan và cũng là tuyển thủ Hà Lan - Wesley Sneijder khi nói bóng gió rằng cùng chơi ở vị trí tiền vệ tấn công nhưng đẳng cấp của Van der Vaart không thể bằng Sneijder. Điều đó khiến Van der Vaart cảm thấy không thật sự thoải mái.

Trước đó, anh cũng từng bị “nhốt” trên ghế dự bị, ít được ra sân một thời gian dài một phần do anh là của người cũ (do cựu Chủ tịch Ramon Calderon lấy về - PV), phần khác do cá tính “cứng đầu” của anh không làm hài lòng Chủ tịch đương nhiệm Florentino Perez của Real. Hơn nữa, khi Mourinho tái thiết đội bóng bằng việc mua tiền vệ tấn công chơi nổi bật tại World Cup của Đức là Mesut Ozil thì cũng đồng nghĩa Van der Vaart mất luôn vị trí này và Real tìm cách “tống” anh đi trước khi thị trường đóng cửa. Ban đầu Bayern Munich đã được “bật đèn xanh” và rất háo hức để có Van der Vaart khi ngã giá đến 23 triệu euro. Nhưng giờ chót, lãnh đạo CLB Bayern lại lừng khừng không xúc tiến đẩy mạnh thương vụ này. Thế là Tottenham được hưởng lợi khi chỉ mua với giá khá mềm so với giá của Bayern đã trả.

T.K