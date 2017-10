Van Gaal bị chỉ trích trên kênh truyền hình của M.U

Cựu cầu thủ của Manchester United (M.U) dưới thời Sir Alex Ferguson là David May lên tiếng chỉ trích thứ bóng đá của Louis van Gaal là tẻ nhạt và tiêu cực ngay trên kênh truyền hình của đội chủ sân Old Trafford.

David May chỉ trích Van Gaal trên kênh truyền hình của M.U - Ảnh: AFP David May chỉ trích Van Gaal trên kênh truyền hình của M.U - Ảnh: AFP

Van Gaal đã phải nhận quá nhiều chỉ trích vào mùa giải năm nay. Phong độ thi đấu của M.U dưới thời HLV người Hà Lan là quá thất thường. Không ít lần các cựu cầu thủ của M.U lên tiếng chỉ trích về bộ mặt của “Quỷ đỏ” hiện tại.

David May - người đã từng là một phần của CLB dưới thời Sir Alex Ferguson vào năm 1999 lần đầu lên tiếng chỉ trích Van Gaal. Đồng thời, ông khẩn thiết kêu gọi câu lạc bộ hãy đem đến điều gì đó khác hơn một trận hòa tẻ nhạt như trong trận gặp Liverpool ở lượt về Europa League tại Old Trafford.

“Tôi muốn xem một trận thua 0-3 nhưng các cầu thủ thi đấu một cách tích cực còn hơn là một trận hòa tẻ nhạt. Tôi đã cảm thấy rất chán khi xem những trận đấu có hiệp 1 hòa 0-0. Không thể tin đó là một đội bóng tôi đã từng làm việc”, David May nói trên kênh MUTV.

Không ai khác, David May chỉ trích trực tiếp Van Gaal. Cựu cầu thủ cho rằng HLV 64 tuổi chịu áp lực liên tục nên không thể hiện được sức mạnh của M.U. Mặc kệ truyền thống, “Quỷ đỏ” đang có lối chơi quá tẻ nhạt. Ông cũng khẳng định, trận derby thành Manchester sắp tới, nếu M.U cứ chơi như vậy thì một kết quả thua không phải là điều khó đoán.

Van Gaal đang chịu áp lực lớn tại Old Trafford - Ảnh: AFP Van Gaal đang chịu áp lực lớn tại Old Trafford - Ảnh: AFP

“Điều chúng tôi đang cần là tấn công và tấn công. Truyền thống của M.U không cho phép họ hèn yếu như vậy. Tôi mong muốn truyền thống M.U được giữ gìn để chúng tôi mãi được tự hào khi nhìn lại”, David May chia sẻ.

Van Gaal. Không ai hết, đó chính là Van Gaal. Mỗi thất bại của M.U, người hâm mộ trút cơn giận dữ lên HLV người Hà Lan. “Ngài Tu-líp thép” từng là một HLV rất giỏi tại Ajax, Barcelona hay Bayern Munich. Nhưng không rõ vì lý do gì, cái tài ấy không phát huy được tại M.U. Những thất bại của “Quỷ đỏ” trong thời gian gần đây dĩ nhiên một phần là do Van Gaal. Có thể, ông đã cạn kiệt ý tưởng trên băng ghế huấn luyện tại Old Trafford.

Derby thành Manchester vào đêm nay không mang bất kỳ màu sắc nào đã từng có trước đó, không khí thế, không rực lửa. Đơn giản, đây chỉ là trận đấu kéo dài sự tồn tại của Van Gaal. Nếu thất bại vào đêm nay, số phận của HLV người Hà Lan gần như được định đoạt khi Jose Mourinho đã hối thúc M.U ký hợp đồng. Nhưng dường như Van Gaal rất hay gặp may ở những thời khắc quyết định.

Phương Nguyên