Van Gaal: ‘M.U chiến thắng nhờ rút kinh nghiệm từ… Midtjylland'

HLV Louis Van Gaal cho rằng trận thua tại Đan Mạch đã dạy cho các cầu thủ Manchester United (M.U nhiều điều và giúp họ có chiến thắng 3-0 trước Shrewsbury vào rạng sáng ngày 23.2 (giờ VN).

M.U đã chính thức giành vé vào tứ kết Cúp FA - Ảnh: AFP M.U đã chính thức giành vé vào tứ kết Cúp FA - Ảnh: AFP

Sau 2 trận liên tục thi đấu bết bát, Manchester United (M.U) đã giành được chiếc vé vào tứ kết Cúp FA khi đánh bại đội bóng vô danh Shrewsbury Town. Hơn ai hết, Van Gaal là người vui mừng nhất bởi ông đã phải chịu quá nhiều chỉ trích trong 2 trận thua trước.

Thuyền trưởng của M.U chia sẻ, sở dĩ, “Quỷ đỏ” chơi tốt trong trận gặp Shrewsbury dù đội hình vẫn nát bét vì chấn thương là do, các học trò của ông đã rút được kinh nghiệm sau trận thua đội bóng nước Đan Mạch Midtjylland vào giữa tuần rồi. Điều này đặt câu hỏi, Manchester United là như thế nào để phải rút kinh nghiệm bởi việc phải phơi áo trước đội bóng hạt tiêu.

"Chúng tôi đã phân tích những gì Midtjylland đã làm. Sau đó, chúng tôi rút kinh nghiệm cho đội bóng, về lỗi việt vị trong sân. Hôm nay, chúng tôi đã ghi bàn. Vì vậy, đó là một ý tưởng tốt”, Van Gaal nói trên Sky Sports.

Van Gaal lấy lại được tự tin sau chiến thắng của các học trò - Ảnh: AFP Van Gaal lấy lại được tự tin sau chiến thắng của các học trò - Ảnh: AFP

Được đánh giá cao hơn về đẳng cấp, tên tuổi, M.U lại để thua một cách khó hiểu trong chuyến làm khách đến Đan Mạch. Điều này được Van Gaal lý giải là do “Quỷ đỏ” có quá nhiều bệnh binh. Nhưng chiến thắng trước Shrewsbury nhờ vào trận thua trước đó quả là điều không công bằng. M.U không phải là đội bóng hạng trung. Chẳng biết tự bao giờ, đội bóng thành Manchester đã tự rẻ rúng mình như thế.

M.U đang bước vào giai đoạn nước rút tại Premier League, thi đấu với nhiều đội bóng tên tuổi nhất thế giới. Thử hỏi, họ có học hỏi được gì từ chiến thuật của đối thủ dưới cơ. Việc học hỏi kinh nghiệm từ 1 đội bóng nhỏ không khác nào một sự sỉ nhục lúc này. Nói vậy không có nghĩa M.U phải coi thường những đội bóng vô danh, nhưng với đội bóng giàu thành tích nhất giải Ngoại hạng Anh thì phải có tầm nhìn bao quát hơn hẳn. Có thể hiểu được, lý do để người hâm mộ M.U liên tục phải thất vọng trong thời gian qua.

Van Gaal lại tiếp tục tự tin khi cho rằng còn rất nhiều danh hiệu đang chờ họ chinh phục chứ không phải nguy cơ bị loại sớm khỏi Cúp FA hay Europa League như lời đồn đoán của báo chí. “Chúng tôi đang chơi ở 3 đấu trường. Dù không dễ nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu hết sức cho tất cả cơ hội của chúng tôi”, Van Gaal nói tiếp.

De Gea có thể thi đấu lại khi chấn thương đã được cải thiện - Ảnh: AFP De Gea có thể thi đấu lại khi chấn thương đã được cải thiện - Ảnh: AFP

Tin vui từ Van Gaal, chấn thương của De Gea không quá nặng. Do đó, anh có thể trở lại sân Old Trafford trong trận thi đấu lượt về gặp Midtjylland. Ngoài thủ thành Tây Ban Nha cũng có thêm vài cái tên nữa sẽ rời khỏi bệnh viện của M.U. Hiện tại, “Quỷ đỏ” đang có 15 ca chấn thương bao gồm 2 ca mới nhất là Borthwick-Jackson và Will Keane.

M.U dành chiến thắng trước Shrewsbury không có nghĩa thời kì u ám sẽ kết thúc, án sa thải vẫn còn lơ lửng trên đầu của Van Gaal. Trong buổi phát biểu sau trận đấu, một người hâm mộ đã chúc Van Gaal may mắn với phần lại của mùa giải. HLV 64 tuổi đã cười lớn và đáp “Vâng, tôi cần đến nó nếu không muốn bị sa thải”, sự lạc quan của Van Gaal quả là rất khó hiểu, nhất là trong thời điểm hiện tại. Có lẽ, ông đã quá chai lỳ trước những lần “chết hụt” của mình.

Theo kết quả bốc thăm tứ kết Cúp FA 2015/2016, M.U sẽ đụng độ với West Ham. Riêng Chelsea sẽ có cuộc chạm trán khó chịu trước Everton.

Nguyên Nguyễn