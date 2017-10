Van Gaal trách người hâm mộ M.U quay lưng với đội bóng

Phản ứng của đám đông khi Louis van Gaal thay thế tiền vệ Marouane Fellaini khiến nhà cầm quân của Manchester United (M.U) cảm thấy buồn.

Van Gaal nghĩ rằng người hâm mộ đã quay lưng với M.U Van Gaal nghĩ rằng người hâm mộ đã quay lưng với M.U

Đón West Ham trên sân nhà trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp FA, M.U được dự đoán có nhiều khả năng phải phơi áo. Đội hình ra sân và lối chơi thiếu bản sắc của “Quỷ đỏ” vẫn là điều đáng lưu tâm. Tuy nhiên, thầy trò Van Gaal lại thoát khỏi pha chết hụt nhờ công ghi bàn của Anthony Martial.

Bên cạnh niềm vui, ông thầy người Hà Lan bày tỏ sự thất vọng trước phản ứng của người hâm mộ. Phút 76, Van Gaal quyết định rút Fellaini và tung Bastian Schweinsteiger vào thay thế. Ngay lập tức, đám đông ở sân Old Trafford reo hò vì cho rằng, tiền vệ số 27 đã có màn trình diễn quá tệ không chỉ riêng trong trận gặp West Ham mà còn các trận đấu trước.

“Tôi đã rất thất vọng trước phản ứng của người hâm mộ. Fellaini đã chơi tốt trong trận này và các trận đấu trước nữa. Có thể, kết quả thua của 2 trận trước đã khiến người hâm mộ quay lưng với chúng tôi”, Van Gaal chia sẻ.

Fellaini là cầu thủ thường xuyên phạm lỗi trên sân Fellaini là cầu thủ thường xuyên phạm lỗi trên sân

Từng là niềm hi vọng của M.U, Fellaini lại có một mùa giải không xứng với kỳ vọng của người hâm mộ. Trong trận gặp Liverpool tại Europa League, tiền vệ là người chơi tỏa sáng nhất không phải vì đã đóng góp to lớn vào đội hình mà vì pha phạm lỗi quá lộ liễu. Cú thúc cù chỏ vào đối phương của Fellaini không bị trọng tài bắt gặp nên anh may mắn thoát khỏi án treo giò 3 trận.

Trong trận gặp West Ham, Fellaini chơi không khá hơn nhưng phong độ sẵn sàng có những pha bóng bạo lực vẫn được duy trì. Tiền vệ nhận thẻ vàng vào phút 32 khi có pha va chạm với cầu thủ đối phương. Do đó, quyết định thay Fellaini trước khi anh gây ra chuyện lớn được đông đảo người hâm mộ ủng hộ.

M.U đã có trận đấu không mấy may mắn khi trọng tài từ chối quả phạt đền rõ mười mươi dù Winston Reid dùng tay cản phá cú sút của Ander Herrera trong vòng cấm ở phút 60. Tuy nhiên, cú sút quân bình tỷ số của Martial ở phút 83 vẫn được công nhận dù Schweinsteiger dường như đã phạm lỗi với thủ thành Darren Randolph.

M.U có trận đấu khó nhọc trên sân nhà trước West Ham M.U có trận đấu khó nhọc trên sân nhà trước West Ham

“Trong 15 phút đầu tiên tôi nghĩ rằng West Ham là đội bóng tốt hơn và họ đã tạo ra một vài cơ hội, nhưng sau đó chúng tôi trở lại của trận đấu. Trở lại sau trận thua Liverpool, chúng tôi đang có một tinh thần tuyệt vời để chiến thắng. Đó là lý do chúng tôi có một trận hòa như vậy trước West Ham" Van Gaal nói.

Chiến thắng trước West Ham, người hâm mộ M.U một lần nữa lại phải kiên nhẫn chờ đợi một trận đấu lại ở sân khách. Niềm hi vọng vốn không còn nhưng cứ bị thầy trò Van Gaal đem ra thử thách. “Chúng tôi vẫn còn ở trong 3 cuộc thi” là điều mà HLV người Hà Lan khẳng định sau trận hòa trước West Ham. Chiếu theo tình hình hiện tại của “Quỷ đỏ”, việc đó có thành hiện thực hay không còn tùy thuộc vào thần may mắn rất nhiều.

Nguyên Nguyễn

Ảnh: AFP