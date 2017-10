Van Persie đem chiến thắng cho Arsenal

Để có được kết quả đáng khích lệ này, Arsenal phải trải qua 90 phút hết sức vất vả dù có bàn thắng dẫn trước từ rất sớm do công Van Persie ghi ở giây thứ 29 - một trong những bàn thắng nhanh nhất kể từ đầu giải. Đến phút 31, Seb Larsson sút phạt hiểm hóc cân bằng tỷ số 1-1 cho Sunderland. Vào hiệp 2, Arsenal nỗ lực giành lại thế trận, nhưng dù ép sân Arsenal ít tạo được pha nguy hiểm nào thực sự để có thể gia tăng cách biệt. May mắn là Arsenal vẫn còn có Van Persie, và với pha sút phạt đẳng cấp thành bàn ở phút 82 của tiền đạo này đã giúpArsenal mang về trọn vẹn 3 điểm. Ở trận đấu sớm West Brom thắng Wolverhampton 2-0 với các bàn thắng do C.Brunt và Odemwingie ghi.



Ảnh: Reuters

Sau trận M.U hòa Liverpool 1-1, hậu vệ Evra tố cáo Suarez có hành vi phân biệt chủng tộc với mình. Phát biểu trên kênh truyền hình Canal Plus, Evra nói: “Có rất nhiều máy quay phim trên sân, và bạn có thể nghe thấy anh ta (tiền đạo Luis Suarez của Liverpool) ít nhất 10 lần có những lời lẽ chẳng hay ho gì với tôi”. Hiện Hiệp hội bóng đá Anh đang chờ báo cáo từ trọng tài chính trận đấu là Andre Marriner để điều tra sự việc, mặc cho phía Liverpool lập tức bác bỏ mọi cáo buộc này. Trong trận đấu muộn đêm 15.10, Chelsea đánh bại dễ dàng Everton 3-1 để chỉ còn thua M.U 1 điểm và đội dẫn đầu là Man.City 3 điểm.

G.L