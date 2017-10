Van Persie muốn giành cú ăn ba với M.U

Fellaini sốc với cường độ tập luyện tại M.U Tân binh trị giá 27,5 triệu bảng của M.U Marouane Fellaini vừa thừa nhận anh gặp vấn đề trong các buổi tập của đội bóng mới khi không theo kịp cường độ vận động. Theo Sport Mail, trong các buổi tập gần đây của M.U, HLV David Moyes đã chia đội 1 ra làm 2 nhóm. Một nhóm gồm Wayne Rooney, Robin van Persie, Michael Carrick, Ryan Giggs, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Nani, Ashley Young và Tom Cleverley do HLV Moyes chỉ đạo. Một nhóm còn lại do trợ lý Phil Neville hướng dẫn. Fellaini thuộc nhóm 2. Dù vậy, cầu thủ người Bỉ cho biết anh không theo kịp các đồng đội. “Tôi gặp một chút vấn đề với cường độ tập luyện. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi M.U là một đội bóng lớn. Các cầu thủ tập nặng hơn so với ở Everton. Dù vậy, tôi rất thích. Tôi muốn đối đầu với thách thức”, Sport Mail dẫn lời Fellaini.