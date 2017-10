VCK World Cup 2014: Tây Ban Nha đấu Hà Lan ở bảng tử thần

(TNO) Những lá thăm may rủi đã đưa đẩy cho đương kim vô địch World Cup Tây Ban Nha, á quân Hà Lan, Chile và Úc cùng xếp chung một bảng đấu được gọi là bảng tử thần. Trong khi đó, 2 ông lớn khác là Ý và Anh cũng không sung sướng gì khi nằm cùng bảng với Uruguay và Costa Rica. >>> Xem kết quả bốc thăm tại đây

Quang cảnh buổi lễ bốc thăm sau khi đã xác định được 8 bảng đấu

Dưới sự góp mặt của Jerome Valcke - Tổng thư ký FIFA, cùng các cựu danh thủ như Cafu, Fabio Cannavaro, Alcides Ghiggia, Fernando Hierro, Sir Geoff Hurst, Mario Kempes, Lothar Matthaus và Zinedine Zidane, lễ bốc thăm vòng chung kết (VCK) World Cup 2014 được tổ chức tại khu resort Costa do Sauipe trên bờ Đại Tây Dương, đã diễn ra khá trang trọng và không kém sự kịch tính.



Cựu danh thủ Cafu giới thiệu lá thăm của nước chủ nhà Brazil

Là đội chủ nhà, Brazil đương nhiên được chọn là hạt giống bảng A và được đá trận khai mạc. Bảng đấu của họ dù không thể coi là nhẹ nhàng khi Croatia, Mexico hay Cameroon đều có thể đóng vai "ngựa ô", nhưng khả năng các vũ công Samba có vé đi tiếp là khá cao.

Tây Ban Nha và Hà Lan là cặp đấu tái hiện lại trận chung kết World Cup 2010 tại bảng B. Ở bảng đấu này, ngoài hai đại gia còn có sự góp mặt của Chile và Úc. Slogan của VCK World Cup 2014 là All in One Rhythm - Tất cả cùng một nhịp, song có thể thấy khi xướng tên Chile và Úc lên bảng B, hàng triệu trái tim của (fan) Tây Ban Nha và Hà Lan đã có chút... lạc nhịp.



Tây Ban Nha của HLV Del Bosque rơi vào bảng đấu tử thần

"Quả thật đây là bảng đấu khó. Chile và Úc đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian gần đây. Tôi tin họ sẽ tạo ra bất ngờ ở bảng đấu này", HLV trưởng tuyển Tây Ban Nha Vicente Del Bosque phát biểu sau lễ bốc thăm.

Bảng C khá nhẹ nhàng khi Colombia, Nhật Bản, Hy Lạp và Bờ Biển Ngà được đánh giá là ngang ngửa. Cuộc đua giành 2 chiếc vé ở bảng đấu này được coi là cân bằng và rất khó đoán.

2 HLV không thể che giấu được cảm xúc là Roy Hodgson và Cesar Prandelli. Anh và Ý nằm cùng bảng D với "tứ anh hào" Uruguay và "ẩn số" đến từ CONCACAF là Costa Rica.



Chẳng biết HLV Roy Hodgson (Anh, trái) chia vui hay buồn với đồng nghiệp Cesar Prandelli của tuyển Ý

"Vâng, chúng tôi đã rơi vào bảng đấu tử thần. Không còn nghi ngờ gì nữa. Với Uruguay và Ý, bảng D đã có cùng lúc 2 ông trùm. Chúng tôi hiểu biết về tuyển Ý rõ rệt, bởi Anh từng thua Ý ở tứ kết EURO 2010 bằng loạt sút luân lưu.

Còn Costa Rica, HLV Jurgen Klinsmann (HLV tuyển Mỹ) từng cảnh báo chúng tôi họ nguy hiểm đến mức nào rồi", HLV Roy Hodgson của tuyển Anh phát biểu.

Trong khi đó, vẫn với vẻ lạnh lùng của một quý ông người Ý, HLV Prandelli nói rất ngắn gọn: "Ý sẽ đi tiếp tại bảng tử thần".

Ở bảng E, mặc dù chỉ được xếp hạng hạt giống số 4 nhưng vận may đã mỉm cười với người Pháp khi họ rơi vào bảng đấu cực nhẹ. Honduras, Thụy Sỹ và Ecuador là những đối thủ nhẹ ký của "gà trống Gaulois".



Argentina của Messi rơi vào bảng đấu khá nhẹ

Siêu sao Lionel Messi và các đồng đội cũng có thể mỉm cười khi tuyển Argentina rơi vào bảng đấu (F) tương đối dễ chịu. Trong một bảng đấu gồm Bosnia & Herzegovina, Iran và Nigeria, đội bóng xứ tango sẽ không gặp nhiều khó khăn để độc chiếm ngôi đầu, nếu như tiếp tục trình diễn lối chơi như ở vòng loại - Argentina giành vé đầu tiên ở khu vực Nam Mỹ.

Sang đến bảng G, với nhiều người đây mới quả thật là bảng tử thần với sự hiện diện của Đức, Bồ Đào Nha, Ghana và Mỹ.



HLV Jurgen Klinsmann sẽ dẫn dắt tuyển Mỹ đấu với đội bóng quê hương Đức

Có một chi tiết khá thú vị ở bảng G là HLV Klinsmann của tuyển Mỹ sẽ có dịp gặp lại các học trò và đồng đội tại tuyển Đức. Hai đối thủ còn lại, Ghana và Bồ Đào Nha, ai cũng hiểu họ không phải là những tay vừa khi trong đội hình có nhiều gương mặt xuất chúng của bóng đá thế giới hiện nay như Cristiano Ronaldo, Michael Essien...

Bảng đấu cuối cùng, bảng H, cơ hội được chia đều cho Bỉ, Algeria, Hàn Quốc và Nga.

Trận mở màn của VCK World Cup 2014 sẽ diễn ra trên sân Sao Paulo, ngày 12.6.2014 giữa chủ nhà Brazil và Croatia.





