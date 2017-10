Vé cho Benfica

Trận hòa 1-1 trên sân Olimpic của Hertha đã giúp Benfica có được lợi thế trước trận lượt về đêm nay. Thầy trò Jorge Jesus chỉ cần một kết quả hòa không bàn thắng sẽ đi tiếp vào vòng 1/8 Europa League. Trước một đối thủ đang xếp chót bảng tại Bundesliga, có nhiều lý do để tin rằng Benfica có thể làm nhiều hơn việc chỉ dừng lại ở tỷ số hòa không bàn thắng.

Ở trận lượt đi, Benfica dù giữ vai trò đội khách, song diễn biến trên sân cho thấy họ không hề lép vế so với đội chủ nhà. Các số liệu thống kê từ thời gian kiểm soát bóng, số lần sút cầu môn hay những quả phạt góc của Benfica đều ngang bằng hoặc chỉ kém hơn đôi chút so với Hertha. Trận đấu tại sân Ánh sáng đêm nay, Benfica còn có thể chơi tốt hơn nữa vì trên sân nhà kể từ đầu giải, Benfica chưa một lần đánh rơi chiến thắng. Trận này, Benfica may mắn không chịu một tổn thất nào đáng kể.

Về phần Hertha Berlin, họ cần đánh bại Benfica hoặc hòa với tỷ số từ hai bàn trở lên mới có thể đảo ngược tình thế. Song, đây là nhiệm vụ không dễ thực thi trước một Benfica rất ổn định với 7 trận thắng liên tiếp trên mọi mặt trận. Dự đoán: Benfica thắng 3-1.

P.N