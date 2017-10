Vé World Cup vẫn ế ẩm

Nguyên nhân chính là do khủng hoảng kinh tế nên nhiều hãng tài trợ lớn cắt giảm chi phí vé máy bay, khách sạn cho các nhân viên của họ sang Nam Phi. Ngay cổ động viên Anh vốn nổi tiếng đam mê bóng đá cũng đang cân nhắc việc sẽ mua vé đi xem một số trận hay dự khán toàn giải vì tính ra chi phí cho 30 ngày ở Nam Phi quá đắt đỏ. Vé máy bay từ Anh đi Nam Phi là 1.500 bảng, chi phí khách sạn, ăn ở cũng ngót nghét 7.000 USD nữa. Nhưng theo thống kê của soccernet thì lý do khiến lượng vé bán chưa được nhiều là tình hình an ninh ở Nam Phi chưa thật tốt, đã xuất hiện nhiều lời kêu gọi bãi công của lính cứu hỏa và một số giới chức tại Nam Phi trong thời gian diễn ra World Cup.

Trước tình hình này, FIFA đã phải tìm đến biện pháp có một không hai từ trước đến nay trong việc phát hành vé xem World Cup là dùng xe chạy khắp các thành phố ở Nam Phi để quảng bá và khuyến khích người dân bỏ tiền ra mua vé xem các trận đấu World Cup. Hiện có gần 500.000 vé dự định phát hành ở Nam Phi vẫn còn tồn kho.

T.Quyết - Đ.Khanh