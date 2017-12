Verona 1-3 Juventus: Cầu thủ được M.U săn đón tái hiện bàn thắng của Maradona

Không quá khó để nhận ra mọi thuận lợi ở Serie A vòng đấu 19 đêm qua đều dành cho Juventus. Đầu tiên là việc các đội bóng ở trong nhóm cạnh tranh với "Bà đầm già" bỗng nhiên chùn chân trong các trận đấu sớm.

Trong trận đấu sớm nhất, Fiorentina và AC Milan hòa nhau trong trận đấu mà các bàn thắng đều được ghi rất muộn. AC Milan trong một đêm chơi khởi sắc đã kiếm được 1 điểm ngon lành ngay trên sân của Fiorentina. Cầu thủ người Đức gốc Thổ Hakan Calhanoglu đã ghi bàn ở phút 74 san bằng tỷ số 1-1 cho AC Milan và giúp đội bóng của anh dù tạm đứng ở vị trí thứ 11 nhưng có vẻ như khó khăn đã tạm được HLV Gattuso dẹp qua một bên.

Sau đó ít giờ, AS Roma đánh mất lợi thế chủ nhà của mình khi bị Sassuolo cầm chân 1-1 ngay tại Olimpico. Pellegrini ghi bàn cho Roma ở phút 31 trong thế trận vượt trội của đội bóng thủ đô nước Ý. Những tưởng đoàn quân của huấn luyện viên Di Francesco sẽ dễ dàng kiếm 3 điểm nhưng công nghệ VAR đã từ chối hai bàn thắng sau đó của các cầu thủ đội chủ nhà khiến họ điên tiết và thi đấu có phần bực dọc. Hậu quả của việc này là AS Roma bị thủng lưới ở phút 78 khi thủ môn Alisson Becker bị Simone Missiroli hạ gục. Hòa trận này, AS Roma bị chậm hẳn trong việc chạy đua vào tốp đoạt vé dự cúp châu Âu mùa bóng sau.