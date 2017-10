Voi rừng xuất trận

Trước giờ CAN 2010 lăn bóng, hãng Bet and Win đánh giá Bờ Biển Ngà là ứng cử viên vô địch hàng đầu với tỷ lệ 1 ăn 3, bỏ xa các ứng cử viên khác như Cameroon (1 ăn 6), Ghana (1 ăn 6,5), Nigeria và đương kim vô địch Ai Cập (1 ăn 9). Điều này hợp lý vì nhìn vào thực tế, khó đội bóng nào so sánh được với sức mạnh của Bờ Biển Ngà. Cameroon và Nigeria có hàng tấn công tốt thì lại thiếu chuyên gia phòng ngự. Ngược lại, Ghana chơi phòng ngự tốt nhưng hàng tấn công lại nghèo nàn.

Còn Bờ Biển Ngà, cầu thủ chất lượng trải khắp 3 tuyến. Tại hàng thủ, đội bóng của HLV Vahid Halilhodzic có Eboue, anh em nhà Toure và Zokora. Tại hàng tấn công, Bờ Biển Ngà có trung phong thuộc hạng tốt nhất thế giới Didier Drogba, người vừa đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi 2009 vào hôm thứ bảy. Bên cạnh Drogba có những cầu thủ tấn công tốt khác như Kalou, Bakari Kone hay Dindane.

Ngược lại, Burkina Faso bị đánh giá thấp tại giải này với cơ hội vô địch là 1 ăn 41 (theo Bet and Win). Dù có nhiều cầu thủ đang chơi tại châu Âu nhưng họ ở một đẳng cấp kém hơn các đồng nghiệp Bờ Biển Ngà. Điều đó được thể hiện trong 2 trận mà hai đội gặp nhau tại vòng loại World Cup 2010. Khi đó, cả hai đội cùng nằm ở bảng E và Bờ Biển Ngà thắng 3-2 trên sân Burkina Faso rồi thắng tiếp 5-0 trên sân nhà.

Trước khi bước vào giải đấu này, Bờ Biển Ngà đã có 2 trận thi đấu giao hữu rất thành công. Đầu tiên là trận thắng 1-0 trước Tanzania và sau đó là trận thắng 2-0 trước Rwanda. HLV Halilhodzic nhận xét các ngôi sao của Bờ Biển Ngà đều chơi tốt trong 2 trận này. Trong khi đó, Burkina Faso có 2 trận giao hữu thua Uniao Leiria 0-1 và hòa Angola 1-1. Việc tiền đạo chủ lực Bance vắng mặt ảnh hưởng đến hàng công của đội bóng có biệt danh Tuấn mã.

Tại các giải CAN gần đây, thành tích của Burkina Faso đều nghèo nàn. Năm 2006 và 2008, họ không vượt qua được vòng loại còn 3 giải trước đó, họ thất bại ở vòng bảng. Còn với Bờ Biển Ngà, họ đã có mặt tại chung kết giải CAN 2006 và bán kết CAN 2008. Cũng cần nhớ rằng tại CAN 2008, Bờ Biển Ngà đã rơi vào bảng tử thần với Nigeria, Mali và Benin nhưng Voi rừng đã thắng cả 3 trận. Năm 2006, Bờ Biển Ngà cũng vượt qua bảng tử thần với Ai Cập, Lybia, Ma-rốc.

Đội hình dự kiến

Bờ Biển Ngà (4-4-2): Boubacar - Eboue, Bamba, Kolo Toure, Siake Tiene - Zokora, Emerse Fae, Yaya Toure, Kader Keita - Drogba, Kalou

Burkina Faso (4-4-2): Diakité - Panandétiguiri, Ouattara, Koulibaly, Tall - Kaboré, Kere, Pitroipa, Rouamba - Dagano, Yaméogo

Dự đoán: Bờ Biển Ngà thắng 2-0.

Nhật Minh