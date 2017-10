Vòng 14 Ligue 1: PSG vẫn vô đối

Nhà vô địch Paris Saint-Germain (PSG) tiếp tục vô đối trong cuộc đua vô địch Ligue 1 sau khi đánh bại chủ nhà Lorient với tỷ số 2-1 ở vòng 14 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (22.11, giờ VN).

PSG vẫn vô đối với chiến thắng thứ 8 liên tiếp ở Ligue 1 - Ảnh: AFP PSG vẫn vô đối với chiến thắng thứ 8 liên tiếp ở Ligue 1 - Ảnh: AFP

PSG hành quân đến vùng Brittany thi đấu tại trong sự bảo vệ an ninh chặt chẽ. Trong sân Stade du Moustoir, lực lượng an ninh cũng kiểm tra gắt gao các khán giả để đảm bảo an toàn kể từ sau vụ khủng bố hôm 13.11 tại thủ đô Paris khiến hơn 130 người thiệt mạng. Cũng như trận đấu sớm nhất vòng 14 giữa Nice - Lyon, thành viên của 2 đội và khán giả ở trận đấu Lorient và PSG đều cùng hát quốc ca Pháp “La Marseillaise” trước khi giành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ đến các nạn nhân vụ khủng bố.

Dù không ghi bàn nhưng Zlatan Ibrahimovic vẫn là linh hồn hàng công PSG - Ảnh: AFP Dù không ghi bàn nhưng Zlatan Ibrahimovic vẫn là linh hồn hàng công PSG - Ảnh: AFP

Trước trận đấu, HLV Laurent Blanc cho biết các cầu thủ khó có thể đạt được sự tập trung cao độ cho trận đấu sau sự cố tàn bạo tuần trước tại Paris nhưng không một ai xin rút lui. Tuy nhiên đội hình xuất phát của PSG vẫn không có những ngôi sao Javier Pastore, Marco Verratti, Angel Di Maria và Ezequiel Lavezzi do chấn thương trong khi trung vệ David Luiz được nghỉ ngơi để tránh chấn thương đầu gối thêm nặng do mặt sân cỏ nhân tạo ở Stade du Moustoir.

Dẫu vậy, với dàn “sao” còn lại, đội bóng đến từ Paris cũng dễ dàng có được thuận lợi như 4 trận thắng gần nhất hành quân đến vùng Brittany. Thật vậy, sự có mặt Zlatan Ibrahimovic cũng đủ khiến hàng thủ Lorient phải khổ sở và đội khách chỉ mất hơn 30 phút để có lợi thế dẫn bàn. "Sản phẩm” của học viện PSG là Hervin Ongenda tỏa sáng với bàn thắng mở tỷ số ở phút 26 trước khi tiền vệ Blaise Matuidi nhân đôi cách biết 7 phút sau đó bằng cú sút cận thành.

Hervin Ongenda (trái) ăn mừng bàn thắng mở tỷ số - Ảnh: AFP Hervin Ongenda (trái) ăn mừng bàn thắng mở tỷ số - Ảnh: AFP

PSG chậm rãi kiểm soát trận đấu sau khi có 2 bàn dẫn và họ chỉ gặp chút khó khăn ở những phút cuối sau bàn rút ngắn tỷ số của Benjamin Moukandjo, chân sút hàng đầu của Lorient với 10 pha lập công ở mùa này. Chiến thắng thứ 8 liên tiếp ở đấu trường Ligue 1 giúp đội bóng thủ đô Paris vững chãi ngôi đầu khi nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Lyon lên 13 điểm (38 so với 25).

AS Monaco áp sát top 4 - Ảnh: AFP AS Monaco áp sát top 4 - Ảnh: AFP

Ở các trận đấu khác, bàn thắng duy nhất của Mario Pasalic ở phút 43 giúp chủ nhà AS Monaco hạ vị khách Nantes với tỷ số sát nút 1-0 để áp sát top 4.

Montpellier nối dài chuỗi trận bất bại lên 5 trận liên tiếp bằng chiến thắng 3-1 trước Reims thoát khỏi nhóm rớt hạng. Tân binh Troyes vẫn chưa thể nếm mùi chiến thắng ở mùa này với trận hòa 1-1 trước vị khách Lille, đội bóng chơi trận đấu tiên sau khi sa thai HLV Herve Renard. Trong khi đó, Guingamp nhấn Toulouse giậm chân ở nhóm cầm đèn đỏ bằng chiến thắng 2-0 trên sân nhà.

Kết quả các trận đấu vòng 14 Ligue 1 Lorient 1-2 Paris Saint Germain Guingamp 2-0 Toulouse Monaco 1-0 Nantes Montpellier 3-1 Reims Troyes 1-1 Lille

Tây Nguyên