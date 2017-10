Vòng 20 Ligue 1: AS Monaco hụt bước, Lyon trở lại

AS Monaco dường như đang tự dâng chức vô địch cho Paris Saint-Germain (PSG) sau khi để tân binh GFC Ajaccio cầm chân 2-2 trên sân nhà ở loạt trận vòng 20 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (10.1, giờ VN). Trong khi đó, Lyon chào đón sân vận động mới bằng chiến thắng đậm Troyes. AS Monaco hụt bước khi để tân binh GFC Ajaccio cầm chân trên sân nhà - Ảnh: AFP AS Monaco hụt bước khi để tân binh GFC Ajaccio cầm chân trên sân nhà - Ảnh: AFP

Cả hai đội bóng đều khởi động mùa giải mới suôn sẻ với chiến thắng trước những đối thủ hạng thấp ở Coupe de France. Tuy nhiên, dù đánh giá thấp hơn hẳn và phải chơi trên sân Stade Louis II nhưng đội bóng “tí hon” GFC Ajaccio (đội đang sở hữu sân đấu chỉ có sức chứa khoảng 6.000 người) gây sốc với pha dứt điểm bằng đầu mở tỷ số của Khalid Boutaib ở phút thứ 9 sau tình huống đá phạt của Issiaga Sylla.

Trong khi AS Monaco vẫn chưa tạo nhiều sức ép lên đối phương, đội quân đến từ vùng đảo Corsica tiếp tục làm sân nín lặng với bàn nhân đôi cách biệt ở phút 31. Đó là một tình huống đá dứt điểm chìm hiểm hóc của John Tshibumbu sau pha phối hợp ăn ý với đồng đội Boutaïb và Mohamed Larbi.

GFC Ajaccio (trái) suýt nữa gây sốc trên thánh địa của AS Monaco - Ảnh: AFP GFC Ajaccio (trái) suýt nữa gây sốc trên thánh địa của AS Monaco - Ảnh: AFP

Đội chủ nhà nhập cuộc mạnh mẽ ở hiệp 2 và sớm đem lại hiệu quả bằng bàn rút ngắn tỷ số ở phút 51. Tiền đạo Fabinho lập công khi thực hiện thành công quả phạt 11m sau tình huống phạm lỗi của Tshibumbu trong vòng cấm. Sự lấn lướt của đội quân HLV Leonardo Jardim đều không gặp may khi bóng 2 lần tìm đến xà ngang.

Dẫu vậy, nỗ lực tìm bàn gỡ của AS Monaco được đền đáp ở phút 74 sau tình huống đánh đầu chuẩn xác của cựu trung vệ của Chelsea Carvalho, giúp đội nhà thoát hiểm.

Lyon chào đón sân vận động mới với chiến thắng đậm Ảnh: AFP Lyon chào đón sân vận động mới với chiến thắng đậm Ảnh: AFP

Trận hòa 2-2 trước đối thủ yếu khiến AS Monaco mất vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng cho Angers (đội đánh bại Caen 2-0) và gần như “đầu hàng” trong cuộc vô địch với PSG do kém đến 21 điểm (33 so với 54). Trong khi đó, tân binh GFC Ajaccio dù có chút tiếc nuối do không giữ được chiến thắng nhưng đây cũng là một thành tích ấn tượng sau khi nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 10.

Đây là một bước nhảy vọt kỳ diệu của GFC Ajaccio bởi ở 10 vòng đầu tiên, đội bóng của HLV Thierry Laurey không kiếm nổi một trận thắng.

Montpellier (phải) chưa thoát được khủng hoảng - Ảnh: AFP Montpellier (phải) chưa thoát được khủng hoảng - Ảnh: AFP

Ở các trận đấu sớm, Lyon khánh thành sân vận động mới Stade des Lumieres bằng một chiến thắng đậm 4-1 trước đội cuối bảng Troyes. Chiến thắng này không những giúp đội bóng miền Trung nước Pháp trở lại cuộc đua vào top 4 và mở ra nhiều hy vọng sau khi HLV Hubert Fournier bị “trảm” ngay trong ngày Giáng sinh năm ngoái.

Trong khi đó, ở hoàn cảnh giống như Lyon nhưng Montpellier chưa thể thoát khỏi khủng hoảng do thất thủ 0-1 trên sân nhà trước Bordeaux và chỉ còn hơn khu vực xuống hạng 2 điểm.

Kết quả các trận đấu: Lyon 4-1 Troyes Angers 2-0 Caen Monaco 2-2 GFC Ajaccio Montpellier 0-1 Bordeaux Reims 1-3 Toulouse Rennes 2-2 Lorient

Tây Nguyên