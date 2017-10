Vòng 23 Serie A: 10 người Roma đánh bại Sassuolo

Trước 12.000 khán giả trên sân Stadio Citta del Tricolore của Sassuolo, AS Roma đã có chiến thắng nghẹt thở trước đội chủ nhà trong trận đấu thuộc vòng 23 Serie A diễn ra rạng sáng nay (3.2).

Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, AS Roma là đội tỏ ra khá tích cực khi chịu khó tăng cường binh lực. Những sự thay đổi nhân sự nhanh chóng tạo ra những chuyển biến tích cực. Sau thắng lợi trước Frosinone hôm 31.1 ở vòng 22 Serie A, thầy trò Luciano Spalletti tiếp tục giành thêm một chiến thắng nữa khi vượt qua chủ nhà Sassuolo với tỷ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Mohamed Salah và Stephan El Shaarawy chia đều trong hai hiệp.



Với Mohamed Salah, pha lập công trong trận này chính thức kết thúc chuỗi 7 trận liên tiếp tịt ngòi của cầu thủ người Ai Cập. Bàn thắng gần nhất do cựu sao Chelsea ghi được là vào tháng 10 năm ngoái khi Roma đánh bại Fiorentina 2-1. Trong thời gian còn lại của hiệp 1, Salah tạo ra thêm hai cơ hội cho Maicon và El Shaarawy ghi bàn nhưng các đồng đội đều tận dụng không thành công.

Cao trào của trận đấu đến vào những phút cuối hiệp 2 khi Radja Nainggolan phạm lỗi với Lorenzo Pellegrini trong khu vực cấm địa. Trọng tài rút thẻ vàng với Nainggolan. Tấm thẻ phạt khiến cầu thủ này cũng bị truất quyền thi đấu vì đây là thẻ vàng thứ hai trong trận. Nhưng may mắn đã đứng về phía đội khách khi Domenico Berardi dứt điểm không thành công trên chấm 11m.Trong những phút ít ỏi còn lại, Sassuolo gây sức ép liên hồi lên AS Roma để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, họ lại dính đòn hồi mã thương khi tân binh Diego Perotti gia nhập AS Roma vào cuối tuần qua có pha kiến tạo cho El Shaarawy ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 90+4, qua đó, nhấn chìm mọi nỗ lực của chủ nhà. Bàn thắng ghi được cũng là pha lập công thứ hai của tiền đạo người Ý sau hai trận khoác áo AS Roma.