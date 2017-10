Vòng 6 Premier League: M.U tiếp tục bất lực trên sân khách

Trong đội hình xuất phát mà vị HLV người Scotland đưa ra, chân sút hàng đầu Berbatov không có mặt mà thay vào đó là 2 tiền đạo thường xuyên ngồi dự bị Michael Owen và Macheda. Hai chân sút này không phối hợp ăn ý trong khi hàng tiền vệ M.U không cầm được bóng.

Chính vì vậy, trong 45 phút đầu, M.U không tạo được cơ hội nguy hiểm nào về phía khung thành thủ môn Mignolet. Các tình huống nguy hiểm nhất thuộc về đội chủ nhà Sunderland và Zenden đã làm rung cột dọc M.U ở phút 37. Bình luận viên Phil Dawkes trên BBC nhận xét: “Sunderland là đội kiểm soát hiệp 1 và có nhiều cơ hội. Đáng ra họ phải dẫn trước”.

Trong hiệp 2, HLV Ferguson đã phải điều chỉnh hàng công bằng việc tung Bertatov thay cho Owen và sau đó là đưa tài năng Hernandez vào thay Macheda (65’). Thế trận tấn công của M.U sáng sủa hơn nhưng sức ép mà họ đặt trước khung thành chủ nhà không đủ mạnh để tạo bước ngoặt. Sunderland cũng không chơi phòng ngự thụ động mà họ tổ chức tấn công bài bản khiến thủ môn Van der Sar hoạt động rất vất vả.

Số cơ hội nguy hiểm mà Sunderland tạo ra nhiều hơn hẳn so với M.U nhưng bàn thắng vẫn không được ghi. Trận hòa này giúp M.U lần đầu tiên không lọt lưới trên sân khách tại Premier League mùa này nhưng cũng khiến họ tiếp tục duy trì “thành tích” đáng xấu hổ là không thắng khi xa Old Trafford mùa này. Điều đáng lo hơn, M.U đã không thể thu hẹp khoảng cách so với đội đầu bảng Chelsea.

Sau trận, HLV Alex Ferguson cho biết: “Bạn cần tán thưởng các cầu thủ Sunderland, thành tích sân nhà của họ thật tuyệt vời. Điểm tích cực cho M.U là hàng phòng ngự của chúng tôi đã chơi tốt. Chúng tôi đã có một trận sân khách khó khăn và tôi hài lòng với 1 điểm kiểm được”.

Trong một trận đấu đáng chú ý khác, chủ nhà Tottenham đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục giành chiến thắng 2-1 trước Aston Villa. Sau trận đấu đáng nhớ tại Champions League cùng Tottenham thắng Twente 4-1 (sút hỏng phạt đền và bị thẻ đỏ), Van der Vaart đã đóng vai người hùng trong trận đấu với Aston Villa. Cầu thủ người Hà Lan đã ghi cả 2 bàn cho Tottenham. Everton đã có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải này khi hạ chủ nhà Birmingham 2-0 để thoát khỏi khu vực cầm đèn đỏ. Đáng chú ý, đây là trận thua đầu tiên của Birmingham tại sân nhà St Andrews sau 1 năm. Vị trí cuối bảng được trả lại cho West Ham do họ bị Fulham cầm chân 1-1 trên sân nhà. Wolves bị đẩy xuống vị trí áp chót sau trận thua Wigan 0-2. Tín hiệu báo động cho thầy trò nhà Mick McCarthy vì họ đã thua liền 4 vòng gần đây.

Anh Tú