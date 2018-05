Vòng cuối Ligue 1: Depay tỏa sáng giành lại vé dự Champions League cho Lyon

Trước vòng 38 (10 trận thi đấu cùng giờ), Lyon đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, vị trí có vé dự Champions League mùa tới, hơn Marseille 1 điểm (75 so với 74). Trong cuộc đua này, sau khi Paris Saint-Germain đã chắc chắn đoạt 1 vé, AS Monaco (77 điểm) có nhiều lợi thế khi chỉ cần 1 điểm trên sân Troyes. Khi kết thúc hiệp 1, 2 chiếc vé dự đấu trường danh giá nhất châu Âu thuộc về Marseille và AS Monaco. Bởi sau 45 phút hiệp 1, Marseille dẫn Amiens (đội không còn mục tiêu) với tỷ số 2-1, còn AS Monaco thắng Troyes 1 -0, trong khi Lyon thua Nice 0-1 trên sân nhà.

Khi bị dồn vào đường cùng, Lyon đã có cuộc ngược dòng trong hiệp 2, trong đó người khởi xướng và kết thúc đều Depay. Sau khi có bàn gỡ hòa ở phút 48, chân sút người Hà Lan tiếp tục tỏa sáng với pha đá hàng rào tinh tế qua khe hàng rào ở phút 65, trước khi hoàn tất cú hattrick bằng pha bấm bóng đẹp mắt ở phút 86, ấn định chiến thắng 3-2. Màn trình diễn tuyệt vời của Depay đã khiến chiến thắng của Marseille trước Amiens trở nên vô nghĩa. Theo đó, với 78 điểm, Lyon tiếp tục duy trì khoảng cách 1 điểm so với Marseille và giữ vị trí thứ 3. AS Monaco giữ vị trí thứ 2 nhờ chiến thắng 3-0 trước Troyes.

tin liên quan Lyon có thể bị cấm tham dự các giải châu Âu CLB Lyon có thể bị cấm tham dự các giải châu Âu nếu UEFA quy trách nhiệm về sự cố xảy ra trong trận thua CSKA Moscow 2-3 ở lượt về vòng 1/8 Europa League hồi tuần trước và bị loại.

Dù đảm bảo chiến thắng 2-1 trước Amiens nhưng Marseille đành phải xếp thứ 4 và chấp nhận dự Europa League mùa sau. Đây là lần thứ 2 trong một tuần Marseille đón nhận nỗi thất vọng ở những mục tiêu quan trọng của mùa giải sau khi thua Atletico Madrid ở trận chung kết Europa League. Theo AFP, với việc trắng tay mùa này, HLV Lucien Favre đã tuyên bố sẽ rời đội bóng thành phố cảng Pháp sau trận đấu vòng 38 Ligue 1.

Trong khi đó, thất bại trước Lyon đã khiến Nice vuột chiếc vé dự Europa League vào tay của Bordeaux. Ở cuộc đua trụ hạng, Toulouse dù có được 3 điểm trước Guingamp nhưng không thể thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ” do Caen cầm chân nhà vô địch Paris Saint-Germain trong trận đấu không bàn thắng. Điều an ủi cho Toulouse là việc đảm bảo vị trí thứ 18 để thắp hy vọng trụ hạng ở loạt đá play-off với đại diện ở Ligue 2. Trước đó, CLB Reims và Nimes đã giành quyền thăng hạng lên chơi ở Ligue 1 mùa tới sau khi lần lượt đứng vị trí nhất và nhì Ligue 2 mùa giải năm nay.

Kết quả vòng 38 Ligue 1

Caen 0 - 0 Paris Saint Germain

Dijon 2 - 1 Angers

Lyon 3 - 2 Nice

Marseille 2 - 1 Amiens

Metz 0 - 4 Bordeaux

Nantes 1 - 0 Strasbourg

Rennes 1 - 1 Montpellier

Saint-Etienne 5 - 0 Lille

Toulouse 2 - 1 Guingamp

Troyes 0 - 3 Monaco Kết quả Ligue 1 mùa giải 2017 - 2018 Đội vô địch: Paris Saint-Germain Á quân: AS Monaco Đội tham dự Champions League 2018 - 2019: Paris Saint-Germain, AS Monaco,Lyon Đội tham dự Europa League 2018 - 2019: Marseille, Rennes,Bordeaux (đội phải đá vòng loại) Đội xuống hạng: Metz, Troyes Đội thi đấu play-off tranh trụ hạng: Toulouse

Tây Nguyên