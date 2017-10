Vòng đấu đầy bạo lực của Bundesliga và Ligue 1

>> Xem video clip trận Inter Milan - Chievo (2-0)

Trong 4/6 trận của Bundesliga diễn ra đêm qua, 9.4, đều có cầu thủ rời sân vì thẻ đỏ. Trong đó Dortmund là đội hưởng lợi từ lợi thế hơn người và Bayern Munich sụp đổ với chiếc thẻ đỏ cuối trận của Arjen Robben.

Trên sân Imtech Arena, đội chủ nhà Hamburg là đội mở tỷ số trước - Van Nistelrooy sút penalty thành công ở phút 39. Những tưởng 3 điểm đã nằm gọn trong túi của đội chủ nhà và đây sẽ là trận thua đầu tiên của đội đang xếp đầu bảng Dortmund sau 3 trận bất bại. Nhưng không phải vậy, khi đến phút 78 Hamburg phải chơi trong thế 10 chống 11 do Anis Ben-Hatira phải nhận thẻ vàng thứ 2.

Dortmund tận dụng lợi thế hơn người và chơi áp đảo đối thủ suốt thời gian còn lại của trận đấu, nhưng phải chờ đến phút 90 Jakub Blaszczykowski mới tỏa sáng và đem lại trận hòa quý giá trên sân khách, giúp đội bóng vùng Ruhr tiếp tục giữ khoảng cách 8 điểm với đội xếp sau Leverkusen (tối nay sẽ gặp St. Pauli).

Trên sân Frankenstadion, đội khách Bayern Munich đã sớm có bàn mở tỷ số từ phút thứ 5 do công của tiền đạo Thomas Muller. Thật ra, chiếc thẻ đỏ dành cho Robben ở phút 90 không hẳn khiến "Hùm xám" sụp đổ, nhưng điều đó nói lên được sự bế tắc hay đặc biệt hơn là sự hụt hơi trong những thời điểm quyết định.

Bởi, từ khi có bàn mở tỷ số trước các cầu thủ đội khách bắt đầu chọn lối chơi phòng thủ tiêu cực thay vì tiếp tục tấn công để tìm khoảng cách an toàn hơn. Trong hơn 50 phút bị đội chủ nhà Nuremberg dồn ép, chuyện gì đến rồi cũng đã đến, phút 60 tỷ số đã là 1-1, Christian Eigler là cầu thủ san bằng tỷ số.

Bị Nuremberg cầm hòa, "Hùm xám" Bayern Munich đã bị Hannover qua mặt. Trong trận đấu diễn ra cùng giờ Hannover đã tận dụng được lợi thế hơn người để giành chiến thắng 2-0 trước Mainz 05. Khoảng cách giữa đội xếp thứ 3 Hannover và Bayern Munich (4) giờ đây chỉ là 1 điểm, nhưng trong thời gian tới "Hùm xám" sẽ không có Robben - ngòi nổ nguy hiểm nhất, mục tiêu lọt vào tốp 3 của thầy trò Louis Van Gaal tuy gần... mà xa.



Vẻ mặt đầy tâm trạng của HLV Louis Van Gaal bên phía Bayern Munich - Ảnh: AFP

Freiburg là đội phải chơi thiếu người duy nhất ở vòng này nhưng lại có chiến thắng khá thuyết phục do được thi đấu trên sân nhà. Julian Schuster giúp Freiburg vượt lên dẫn 1-0 ở phút 26, nhưng 5 phút sau Pavel Krmas phải rời sân do lỗi vào bóng thô bạo trong vòng cấm. Vedad Ibisevic san bằng tỷ số ở phút 34 và 9 phút sau đến lượt đội khách Hoffenheim vượt lên dẫn 2-1 do công của Ryan Babel - cựu tiền đạo của Liverpool.

Hiệp một kết thúc và mọi người đang liên tưởng đến một kết cục không tốt cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, Freiburg đã khởi đầu hiệp hai không thể tốt hơn, họ thi đấu như thể chính đối thủ là đội đang phải thi đấu kém người. Liên tiếp trong 2 pha phản công nhanh ở phút 60 và 78, thế cuộc đã hoàn toàn thay đổi, Papiss Cisse và Heiko Butscher đã hoàn tất một cú lội ngược dòng nghẹt thở (thắng 3-2) cho Freiburg.



Chu-Young Park ghi bàn duy nhất giúp Monaco đánh bại Lille - Ảnh: AFP

Vì chơi kém người nên Lille phải "đầu hàng" trước AS Monaco, đó là diễn biến ở vòng 30 giải Ligue 1. Chu-Young Park giúp đội bóng xứ Công quốc - AS Monaco mở tỷ số ở phút 12 và chính chiếc thẻ đỏ của Gervinho ở phút 37 đã khiến đội bóng đang xếp đầu Lille không thể lật ngược được thế cờ, đành chấp nhận thất bại 0-1 trên sân khách. Lille để thua trận này khiến cho cuộc đua đến ngôi vô địch của giải Ligue 1 càng trở nên hấp dẫn, khi khoảng cách giữa Lille và Marseille (sẽ tiếp Toulouse vào rạng sáng mai) chỉ là 4 điểm.

Vòng đấu này còn phải chứng kiến một trận đấu khá lý thú giữa Valenciennes và AS Nancy. Đội chủ nhà Valenciennes phải chơi thiếu người ở phút 39 nhưng lại có bàn mở tỷ số ở phút 43 do công của Gregory Pujol. Hiệp hai đến lượt AS Nancy lặp lại điều tương tự. Mickael Chretien phải rời sân ở phút 59 và Marama Vahirua giúp Nancy san bằng tỷ số 1-1 ở phút 90.



Inter Milan đánh bại Chievo 2-0 - Ảnh: Reuters

Diễn biến đáng chú ý khác tập trung vào 2 trận đấu thuộc vòng 32 Serie A. Trên sân nhà, đương kim vô địch Inter Milan đã không gặp khó khăn nào để vượt qua "lừa bay" Chievo 2-0 bằng 2 bàn thắng của Cambiasso và Maicon. Chiến thắng này giúp Inter tiếp tục đuổi bám đội đang xếp đầu là AC Milan khi khoảng cách được rút ngắn xuống còn 2 điểm - AC Milan rạng sáng mai sẽ đấu với Fiorentina.



Franceco Totti thực hiện thành công quả penalty giúp AS Roma thắng Udinese 2-1 - Ảnh: Reuters

Ở trận còn lại, nhờ vào cú đúp của đội trưởng Francesco Totti, AS Roma đã vượt qua đội chủ sân Stadio Friuli - Udinese 2-1 và qua đó tiếp tục nuôi hi vọng cho suất dự cúp châu Âu mùa tới.

Kết quả vòng 32 Serie A

Inter Milan - Chievo: 2-0

Udinese - AS Roma: 1-2

Kết quả vòng 29 Bundesliga

Freiburg - Hoffenheim: 3-2

Hamburg SV - Dortmund: 1-1

Hannover 96 - Mainz: 2-0

Nuremberg - Bayern Munich: 1-1

Schalke 04 - Wolfsburg: 1-0

Stuttgart - Kaiserslautern: 2-4

Kết quả vòng 30 Ligue 1

Auxerre - Saint Etienne: 2-2

Bordeaux - Arles-Avignon: 0-0

Caen - Paris Saint Germain: 1-2

Lorient - Sochaux: 1-1

Monaco - Lille: 1-0

Valenciennes - AS Nancy: 1-1

Brest - Rennes: 2-0

Sơn Tùng