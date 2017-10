Vòng loại Euro 2012: Những nụ cười trở lại

Vượt khó

Phải nói rằng, tiền đạo Rooney đã chịu một sức ép ghê gớm sau vụ bê bối đời tư bị phanh phui và đối mặt với nguy cơ tan vỡ hạnh phúc gia đình. Nhưng anh đã hành xử rất chuyên nghiệp, gạt tất cả sang một bên, chỉ chú tâm vào trận đấu và rốt cuộc đã giúp đội nhà giành được 3 điểm quan trọng nữa. Báo chí Anh hôm qua cũng ca ngợi Rooney hết lời ở điểm này, và bình luận rằng: "Nếu sắp tới có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì ít ra Rooney cũng đã để lại điều gì đó tốt đẹp với công chúng".

Chính nhờ sự kiên định của Rooney đã truyền cảm hứng cho toàn tuyển Anh chơi rất quyết tâm, chiếm lĩnh trận đấu ngay từ đầu trước một đội Thụy Sĩ rất cứng cựa và có lợi thế sân nhà. Bản thân Rooney cũng góp công lớn với bàn mở tỷ số 1-0 ở phút thứ 10, mở ra chiến thắng đầy thuyết phục cho "Tam sư". Vì sau bàn thắng sớm này, tuyển Anh thoát khỏi tâm trạng lo lắng, dù chỉ 3 phút tiếp theo đó, tiền vệ Theo Walcott phải rời sân vì chấn thương (Adam Johnson vào thay). Nhưng Adam Johnson cũng là cầu thủ lập công nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 69, còn bàn ấn định tỷ số do Darren Bent (vào thay Defoe phút 70) ghi ở phút 88. Phía Thụy Sĩ cũng chơi rất nỗ lực, nhất là sau khi chỉ còn 10 người trên sân do Lichtsteiner nhận 2 thẻ vàng phải rời sân phút 65. Họ đã kịp gỡ một bàn do Xherdan Shaqiri ghi vào phút 71.

Như vậy sau gần 1 năm tịt ngòi khi chơi cho đội tuyển, Rooney đã ghi được bàn thắng đầu tiên. Và cũng thật tình cờ, vì trong lúc chẳng ai nghĩ Rooney sẽ tỏa sáng, thì anh lại thi đấu ấn tượng và lập công đầu. Một câu trả lời hết sức ngoạn mục, và có thể nhờ vậy mà áp lực từ giới truyền thông xứ sương mù đang chĩa vào anh cũng sẽ giảm bớt. Đặc biệt, Thủ tướng Anh David Cameron - một CĐV bóng đá cuồng nhiệt - còn mang lại niềm động viên cho Rooney, khi nói rằng cầu thủ này rất xứng đáng được trao giải "Người đàn ông của năm" do tạp chí GQ bầu chọn những nhân vật nổi bật từ chính trị cho đến làng giải trí của nước Anh.

Trận thắng hồi sinh

Trước trận gặp Bosnia-Herzegovina, tuyển Pháp đến Sarajevo trong nỗi phập phồng lo lắng vì thiếu hụt lực lượng trầm trọng cũng như nỗi tuyệt vọng cùng cực sau những thất bại liên tiếp, bị báo chí quê nhà chỉ trích kịch liệt. Tuy nhiên, ở tình thế đầy khó khăn đó, dưới vô vàn áp lực, thầy trò HLV Laurent Blanc đã chơi một trận đúng với đẳng cấp thực sự của họ khi kiểm soát bóng tốt hơn hẳn Bosnia, tạo ra hơn 15 cơ hội, trong đó có 8 pha dứt điểm trúng khung thành (phía đội chủ nhà Bosnia chỉ có vỏn vẹn 4 cơ hội). Tuy vậy, phải đến phút 72, bàn thắng của tiền đạo Karim Benzema mới khai thông áp lực cho tuyển Pháp. 6 phút sau, đến lượt Florent Malouda ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Pháp.

Sau trận đấu, gương mặt của HLV Blanc đã giãn bớt đôi chút căng thẳng. Ông nói: "Rõ ràng, chúng tôi đã có một khởi đầu vòng loại khá tệ và chịu áp lực thật lớn. Nhưng giờ đây mọi thứ đã được cải thiện rất tích cực, và có thể là bước ngoặt cho một hành trình thay đổi của đội tuyển Pháp".

Giang Lao