[Vòng loại Euro 2020] Đức - Hà Lan: Chiêm ngưỡng 'bóng đá ở dạng tinh khiết'

Theo huyền thoại Franz Beckenbauer, các trận đấu giữa Đức và Hà Lan luôn mang đến cho người hâm mộ thứ “bóng đá ở dạng tinh khiết” bởi qua 3 lần gặp nhau gần nhất giữa họ chỉ trong một năm qua, đã có đến 12 bàn thắng được ghi nhận. Các số phận bấp bênh với những kết cuộc ly kỳ và không ít bàn thắng vào phút chót. Lần này có thể cũng giống như thế khi đội tuyển Đức quyết tâm giữ vững thành tích toàn thắng ở vòng loại Euro 2020 trong khi Hà Lan mong muốn thanh toán món nợ thất bại ngay trên sân nhà ở trận lượt đi (2-3).

Sau khi vắng mặt ở 2 trận vòng loại gần nhất trước Belarus và Estonia vì bị tai nạn, HLV Joachim Loew đã quay trở lại để tiếp tục hành trình cùng một “Mannschaft” mới trên con đường phục hưng. Ông đã thay đổi phần nào triết lý bóng đá sở hữu của mình và đã bắt đầu giới thiệu một thế hệ tài năng mới của bóng đá Đức để thay thế cho Thomas Mueller, Mats Hummels, Jerome Boateng…

Tính đến thời điểm hiện tại, đội tuyển Đức đã toàn thắng cả 3 trận vòng loại ở bảng C, trong đó có chiến thắng 3-2 ngay trên sân của Hà Lan. Tuy nhiên, lần này HLV Loew sẽ không có Leroy Sane vì chấn thương mà đây chính là cầu thủ đã gây nhiều rắc rối cho Hà Lan trong trận đấu hồi tháng 3. Nhiệm vụ ghi bàn giờ đây sẽ thuộc về Timo Werner và Serge Gnabry, 2 cầu thủ sẽ cùng với Marco Reus tạo nên bộ 3 tấn công của “Mannschaft”.

Thế nhưng, HLV Loew đã thừa nhận rằng trong hệ thống mới của ông, bất kể với sơ đồ 3 hoặc 4 hậu vệ, chính 2 hậu vệ cánh mới là những người đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Ông nói: “Tôi kỳ vọng rất nhiều vào những hậu vệ cánh của mình. Đó là một trong những vị trí đòi hỏi khắt khe nhất bởi vì, cách tôi muốn chơi, tôi muốn họ gây áp lực lên phía trước nhưng vẫn ổn định trong phòng thủ”. Dù Joshua Kimmich đã được đẩy lên chơi ở hàng tiền vệ nhưng HLV Loew vẫn có 4 cầu thủ (Lukas Klostermann, Nico Schulz, Jonas Hector và Marcel Halstenberg) để chọn lựa cho 2 vị trí hậu vệ cánh.

Mục tiêu của đội tuyển Đức không có gì khác hơn là giành trọn 3 điểm để kéo dài thêm mạch trận toàn thắng. Tuy nhiên, tiền vệ Toni Kroos đã cảnh báo các đồng đội rằng Hà Lan “đã cải thiện rất nhiều trong 2 năm qua. Các trận đấu giữa chúng tôi luôn chặt chẽ và chất lượng cao. Tôi đang mong đợi một trận đấu khó khăn khác. Hà Lan có thể làm tổn thương bất kỳ đội bóng nào. Công việc của chúng tôi là ngăn chặn họ”.

Theo Toni Kroos, Hà Lan (giữa) có thể gây tổn thương cho bất kỳ đối thủ nào AFP

Trong khi đó, do bận tranh tài tại VCK UEFA Nations League, Hà Lan chỉ mới chơi có 2 trận ở vòng loại Euro 2020 (thắng 1, thua 1) và do vậy, họ cần phải nhanh chóng thu thập điểm số để bám theo Đức (9 điểm) và Bắc Ireland (12 điểm). Đặc biệt là họ phải tìm cách thanh toán sòng phẳng với đội tuyển Đức vào rạng sáng mai thì mới có thể nghĩ đến chuyện tranh chấp 2 ngôi đầu ở bảng C.