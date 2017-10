Vòng loại World Cup 2014: Mexico thua sốc, Mỹ trắng tay ở Costa Rica

Colombia đặt một chân đến Brazil Colombia dưới thời HLV Jose Pekerman tiếp tục thăng hoa khi đặt một chân đến Brazil bằng chiến thắng sát nút 1-0 trước Ecuador ở vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ diễn ra sáng nay (7.9, giờ VN). Bàn thắng duy nhất được ghi ở phút 30 do công của chân sút trẻ đang chơi cho AS Monaco là James Rodriguez. Tuy nhiên, chiến thắng của đội chủ nhà được chính đối thủ góp một tay khi Ecuador phải chơi thiếu người ở phút 28 (Gabriel Achilier bị phạt thẻ đỏ do phạm lỗi Teofilo Gutierrez của Colombia). Với 3 điểm ở trận này, Colombia vươn lên chia sẻ ngôi đầu bảng với Argentina khi cùng có 26 điểm, đồng thời tràn trề hy vọng lần đầu tiên góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới kể từ World Cup 1998. Trong khi đó, thất bại khiến Ecuador (21 điểm) mất vị trí thứ 3 vào tay Chile (24 điểm), đội thắng đậm Venezuela 3-0. Uruguay (19 điểm) giữ vị trí thứ 5 (vị trí đá play-off) sau khi đánh bại chủ nhà Peru 2-1 với cú đúp của Luis Suarez. Paraguay thoát vị trí cuối bảng khi đè bẹp Bolivia 4-0, nhưng hy vọng giành vé đến Brazil gần như chỉ còn trên lý thuyết do kém Uruguay đến 8 điểm trong khi chỉ còn đá 3 trận.