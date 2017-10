Vòng loại World Cup 2014: Thái Lan vẫn đứng nhì bảng

Trong trận này, HLV người Đức Winnie Schaefer đã có nhiều thay đổi khi chỉ giữ lại Thonglao, anh em Surat và Suree Sukha cùng mũi nhọn Teerasil Danga, còn lại là nhiều gương mặt mới như Supachai Komslip, Adu Lahso, Rangsan Vivatchaichok… nhưng Thái Lan vẫn chơi chủ động tấn công. Dù vậy, HLV Frank Rijkaard của Ả Rập Xê Út đã chỉ đạo đội khách phòng ngự tốt và nhiều lần phản công rất nguy hiểm với sức càn lướt khỏe. Với kết quả này, Thái Lan vẫn đứng nhì bảng D với 4 điểm qua 3 trận lượt đi, sau Úc toàn thắng 3 trận (Úc thắng Oman 3-0), còn Ả Rập Xê Út chỉ có 2 điểm và đứng thứ ba.

Trong khi đó, Indonesia dù chơi trên sân nhà đã thua 2-3 trước Qatar (đội từng thua VN). 2 bàn thắng của tiền đạo Gonzales không thể giúp cho đội bóng xứ vạn đảo tìm được điểm đầu tiên khi qua 3 trận, Indonesia vẫn 0 điểm và xem như bị loại.

Dẫn đầu bảng E là 3 đội Qatar, Iran và Bahrain. Còn Singapore ở bảng A cũng thua đậm Jordan 0-3 và cũng chưa có điểm nào. Bất ngờ nhất chính là Trung Quốc trên sân nhà thua Iraq 0-1 để mất ngôi nhì bảng về tay đội này. Các kết quả khác: Nhật Bản đè bẹp Tajikistan 8-0 để vươn lên dẫn đầu bảng C, do bằng điểm nhưng hơn hiệu số so với Uzbekistan (thắng CHDCND Triều Tiên 1-0). Tại bảng B, Hàn Quốc thắng UAE 2-1 để vươn lên dẫn đầu.

T.K