Vòng loại World Cup 2014: Thắng vẫn lo

Thắng đội tuyển Nga 1-0, Bồ Đào Nha đã vươn lên ngôi đầu bảng F nhưng nỗi lo thì vẫn còn đó.

Rạng sáng qua tại Lisbon, Bồ Đào Nha (BĐN) đã thắng Nga trong một trận đấu sống còn để vươn lên ngôi đầu bảng F. Tuy nhiên, do đội Nga vẫn còn 2 trận chưa đấu nên khoảng cách 2 điểm mà BĐN vừa tạo ra được trước chính đối thủ này lại không có nhiều ý nghĩa. Nói cách khác, ngôi đầu bảng mà BĐN vừa giành được có thể mất vào bất kỳ lúc nào bởi quyền tự quyết vẫn không nằm trong tay họ.



Dù Bồ Đào Nha thắng nhưng Ronaldo (giữa) đã không thể tỏa sáng như mong đợi

Xem trận đấu diễn ra vào rạng sáng qua mới hiểu được tại sao BĐN lại vất vả ở vòng loại World Cup 2014 đến thế. Một phần là do hàng phòng ngự của Nga đã chơi khá tốt nhưng phần lớn là vì các cầu thủ tấn công của BĐN, đặc biệt là Ronaldo, đều chơi dưới sức mình. Các cú dứt điểm của anh hoặc thiếu chính xác hoặc không đủ độ khó để khiến Akinfeev phải bó tay. Còn về tầm ảnh hưởng lên lối chơi của BĐN, Ronaldo còn kém cả trung vệ Neto cùng 2 tiền vệ Veloso và Moutinho.

Trong tình cảnh đó, nếu như không có cú dứt điểm chính xác của Postiga sau một tình huống cố định thì không biết BĐN sẽ tìm kiếm bàn thắng bằng cách nào? Với lối chơi thiếu hiệu quả như thế, BĐN khó có thể đến Brazil 2014 bằng cửa chính.

Balotelli lại dở chứng



Sau khi bị đuổi khỏi sân ở phút 72 trong trận Ý bị CH Czech cầm chân 0-0, Balotelli đã có nhiều hành động không hay như vùng vằng, đấm vào tường, đá văng mọi thứ có trước mặt anh và cãi nhau với các nhân viên đội tuyển Ý. Hành động thiếu kiềm chế của Balotelli khiến HLV Prandelli rất bực tức, và tuyên bố nếu tiền đạo này vẫn không chịu thay đổi tính nết ông sẽ kỷ luật nặng.

Kết quả các trận đáng chú ý khác. Tại bảng A: Bỉ thắng Serbia 2-1 để giữ chắc ngôi đầu do hơn Croatia (thua Scotland 0-1) 3 điểm. Bảng C: Áo thắng Thụy Điển 2-1 và Ireland thắng Đảo Faroe 3-0. Bảng E: Albania tiếp tục gây bất ngờ khi hòa Na Uy 1-1 để lấy vị trí thứ 2 của Iceland (thua Slovenia 2-4). Bảng G: Bosnia-Herzegovina tiếp tục giữ ngôi đầu khi thắng Latvia 5-0; còn Hy Lạp đứng thứ 2 với trận thắng Lithuania 1-0. Bảng H: Tuyển Anh không đấu lượt này, nhưng lại vô tình có lợi thế khi đội đầu bảng Montenegro thua đậm Ukraine 0-4.



Tại Nam Mỹ, Argentina bị Colombia cầm chân 0-0 trên sân nhà dù có sự trở lại của siêu sao Messi trong hơn 30 phút cuối. Trận này cả 2 bên đều chỉ còn chơi 10 người từ phút 25 do Higuain và Zapata cùng nhận thẻ đỏ. Với kết quả này, Argentina có 25 điểm sau 12 trận vẫn dẫn đầu và chỉ cần thắng Ecuador giữa tuần sau sẽ lấy vé dự VCK World Cup.



Các kết quả khác: Ecuador để thua Peru 0-1, Chile thắng Paraguay 2-1.



Tại khu vực CONCACAF, Mỹ thắng Jamaica 2-1, Mexico bị Panama cầm chân 0-0 và Costa Rica thắng Honduras 1-0, giúp cả 3 đội này đều có cùng 7 điểm và chiếm 3 vị trí dẫn đầu. Rạng sáng mai, Brazil gặp Pháp (tỷ lệ cược: Brazil chấp nửa, một, thắng 9).

Trần Tôn - G.Lao



