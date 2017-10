Vòng loại World Cup 2018: 'Trời xanh' không giới hạn

Đội tuyển Ý dưới triều đại của tân HLV Giampiero Ventura đã khởi đầu bằng thất bại 1-3 trước Pháp trong trận giao hữu vào ngày 1.9 vừa qua tại Bari. Tuy nhiên, điều đó vẫn không thể ngăn vị HLV này hướng đến một kết quả tích cực trước Israel khi hai đội gặp nhau tại Haifa vào rạng sáng 6.9 (theo giờ VN) trong loạt trận mở màn cho bảng G ở vòng loại World Cup 2018.

Chỉ kết quả được tính đến

HLV Ventura cho biết: “Tôi hoàn toàn không lo lắng và xác nhận những gì tôi đã nói sau trận đấu với Pháp, mà đó là một màn trình diễn ít tiêu cực hơn so với kết quả. Chúng tôi đã khen ngợi các cầu thủ một cách riêng tư và công khai, bởi đây là một trận giao hữu uy tín mà không dễ dàng để chuẩn bị chỉ trong 3 ngày”.

Thế nhưng, nếu như đội tuyển Ý lại thất bại trước Israel để kết thúc 10 năm không một lần bại trận ở các vòng loại Euro và World Cup thì chắc chắn HLV Ventura sẽ không tránh khỏi những lời chỉ trích. Ông nói: “Ngày mai kết quả sẽ được tính đến hơn là sự hấp dẫn của bóng đá, vì vậy chúng tôi phải tập trung vào những gì thật sự quan trọng và đó sẽ là một trận đấu rất khác. Những gì tôi mong đợi chỉ đơn giản là sự cải thiện, tăng tốc độ trong di chuyển và tạo nên một bước tiến mới. Tôi có xu hướng nghĩ rằng nếu có một bước tiến mới về hiệu suất, kết quả sẽ đến”.

Do không biết nhiều về cách chơi của Israel vì đội tuyển này vừa có HLV mới và cũng chỉ chơi một trận giao hữu nên HLV Ventura chỉ có thể hy vọng các cầu thủ của ông “sẽ không chờ đợi để nghĩ về hành động tiếp theo và chỉ đơn giản là sẵn sàng để di chuyển, tăng tốc mọi thứ”. Tuy nhiên, do những ca chấn thương của Daniele De Rossi và Andrea Belotti cùng sự trở lại của Leonardo Bonucci nên ông sẽ có ít nhất 3 sự thay đổi so với đội hình đã thất bại trước Pháp.

Theo đó, Bonucci sẽ tái hợp với Andrea Barzagli và Giorgio Chiellini ở hàng phòng ngự, Federico Bernardeschi có thể chơi ở trung tâm của hàng tiền vệ để đẩy Mattia De Sciglio ra cánh trái và nhiều khả năng Marco Verratti sẽ được bố trí chơi ở vai trò tiền vệ trụ. Cặp tiền đạo sẽ là Eder và Graziano Pelle.

Hạnh phúc với một điểm

Việc "Squadra Azzurra" sẽ chơi với sơ đồ 3-5-2 đã nằm trong toan tính của tân HLV Elisha Levy ở đội tuyển Israel. Ông cảnh báo: "Chúng tôi đã thực hiện tất cả những sự chuẩn bị cần thiết để đối phó với hệ thống đó. Chúng tôi cũng phải rất cảnh giác trước những tình huống cố định mà đã khiến chúng tôi phải trả giá bằng 2 bàn thua trong trận gặp Serbia".

Giống như ông Ventura, đây sẽ là trận cầm quân chính thức đầu tiên của HLV Levy ở đội tuyển Israel sau khi để thua 1-3 trước Serbia ở một trận giao hữu. Do vậy, ông đang lưỡng lự giữa 2 sơ đồ 4-3-3 và 4-3-1-2 cũng như chưa biết chắc ngôi sao Eran Zahavi sẽ chơi ở vai trò nào. Tuy nhiên, ông hy vọng “SVĐ sẽ đầy ắp khán giả” và các CĐV của Israel sẽ cổ vũ nhiệt tình để thúc đẩy đội bóng tìm kiếm một kết quả tích cực.

Kết quả tích cực đó, theo đội trưởng Zahavi, chỉ có thể là một trận hòa, bởi “Ý mạnh hơn, vì vậy chúng tôi phải thể hiện lòng dũng cảm và cố gắng để chứng minh những gì mà chúng tôi có thể làm. Sự thật là chúng tôi có thể hạnh phúc với một trận hòa. Tôi chắc chắn rằng Ý sẽ không đánh giá thấp chúng tôi, nhưng họ có một đội hình tuyệt vời và được xác định để giành chiến thắng”.

Không ai có thể nghi ngờ về nhận định của Zahavi bởi anh hiểu khá rõ về bóng đá Ý qua thời gian thi đấu cho Palermo (từ tháng 7.2011 đến tháng 1.2013, ghi được 2 bàn thắng và thực hiện 3 pha kiến tạo trong 26 trận đấu). Và do vậy, có thể khẳng định rằng may lắm thì Israel mới có thể tránh được thất bại trước Ý.

Lịch sử đối đầu - Israel và Ý chỉ mới gặp nhau có 3 lần, Israel chưa thắng được một trận nào trong khi Ý thắng 2. - Trận đấu gần đây nhất giữa 2 đội đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0, tại VCK World Cup 1970 vào ngày 11.6.1970. - Ý đã bất bại trong 51 trận đấu liên tục ở các vòng loại Euro và World Cup, kể từ sau thất bại 1-3 trước Pháp vào ngày 6.9.2006, đúng 10 năm.

