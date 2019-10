Vòng loại World Cup 2022: Indonesia thoát án cấm khán giả trận đụng độ Việt Nam

Ở trận đấu trên (diễn ra ngày 5.9), CĐV quá khích của Indonesia đã ném vật cứng, pháo sáng về phía khu vực người hâm mộ của Malaysia trên khán đài sân Bung Karno khiến 3 người bị thương. Chưa dừng ở đó, một nhóm CĐV của đội chủ nhà còn lao xuống sân đòi tấn công người hâm mộ đội khách khiến trận đấu phải gián đoạn ở phút 75.

Trước mối lo ngại an toàn, hàng trăm CĐV của Malaysia không dám rời sân để chờ sự bảo vệ của lực lượng an ninh. Trong khi đó, các thành viên tuyển Malaysia phải rời sân Bung Karno bằng xe bọc thép. Sự cố đã khiến tuyển Indonesia đối mặt với án phạt nặng, trong đó có thể bị buộc phải chơi trận sân nhà tiếp theo trong sân không khán giả, thậm chí không loại trừ phải chuyển đến thi đấu ở sân trung lập.

Một số CĐV quá khích của Indonesia đã lao xuống sân đòi tấn công người hâm mộ Malaysia AFP

Tuy nhiên, mối lo trên của PSSI vừa tạm vơi đi khi Ủy ban kỷ luật FIFA vừa công bố việc chỉ phạt số tiền 45.000 USD đối với sự cố bạo lực tron trận gặp Malaysia. Theo FIFA, PSSI đã vi phạm quy định liên quan đến trật tự và đảm bảo an toàn cho trận đấu. Án phạt này đồng nghĩa với việc CĐV của Indonesia vẫn được vào sân cổ vũ cho đội nhà trong cuộc đón tiếp VN ở lượt trận bảng G vào ngày 15.10 tới. Trước đó, AFC đã đồng ý cho PSSI dời địa điểm trận này từ Bung Karno về sân Kapten I Wayan Dipta (Bali) do lo ngại an ninh tại thủ đô Jakarta.

Trong một tuyên bố của mình sau khi nhận án phạt, Tổng thư ký PSSI Ratu Tisha Destria cho biết: “PSSI tôn trọng quy trình và quyết định án phạt của FIFA. Chúng tôi sẽ ngay lập tức thực hiện nghĩa vụ của mình và sẽ làm mọi biện pháp để nó không lặp lại”.

Vị Tổng thư ký PSSI nói thêm rằng, bà hy vọng sự cố tương tự như ngày 5.9 là lần cuối cùng xảy ra. “Bóng đá nên đoàn kết, thúc đẩy sự đa dạng văn hóa và kêu gọi tôn trọng lẫn nhau. Án phạt này thực sự là một tổn thất cho PSSI, trong tương lai tổ chức sẽ tiếp tục kêu gọi một chiến dịch đoàn kết và thống nhất trong bóng đá Indonesia. PSSI cũng mong đợi sự hợp lực từ tất cả các bên để nhận ra những giá trị tốt đẹp trong bóng đá”, bà Ratu Tisha Destria nhấn mạnh.

Nếu để bạo lực tái diễn, bóng đá Indonesia sẽ đối mặt với án phạt nặng CHỤP MÀN HÌNH

Trên thực tế, dù chỉ nhận án phạt nhẹ lần này nhưng bóng đá Indonesia sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt nặng từ FIFA nếu sự cố bạo lực tiếp tục tái diễn ở các trận đấu tới. Tuy vậy, án phạt trên cũng là một bất lợi cho Indonesia trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai VCK World Cup U.20 năm 2021 với Brazil và Peru.

Hiện tại, tuyển Indonesia cũng đang trải qua tình cảnh u ám ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 sau khi nhận thất bại liên tiếp trên sân nhà ở 2 lượt trận đầu bảng G trước Malaysia và Thái Lan (0-3). Đoàn quân của HLV Simon McMenemy đang đứng trước nguy cơ hứng chịu thêm trận thua thứ ba khi phải làm khách trên sân của UAE ở lượt trận vào ngày 10.10.