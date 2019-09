Vòng loại World Cup 2022: Thái Lan lên phương án phòng ngừa CĐV Indonesia nổi loạn

Ở lượt trận đầu bảng G, CĐV Indonesia đã để lại nhiều mối lo ngại khi làm loạn trong trận thua Malaysia 2-3 trên sân nhà vào ngày 5.9. Ngoài việc tấn công người hâm mộ đối thủ trước trận, CĐV quá khích của Indonesia còn làm gián đoạn trận đấu ở phút 75 khi lao xuống sân đòi tấn công CĐV và ban huấn luyện Malaysia.

Chưa dừng ở đó, đám đông CĐV Indonesia còn ném vật cứng, chai lo và pháo sáng xuống sân và về phía CĐV Malaysia khiến 3 người bị thương. Trước sự hung hăng của người hâm mộ nhà, thành viên tuyển Malaysia phải rời sân Bung Karno bằng xe bọc thép để đảm bảo an toàn.

Indonesia đang đối mặt với án phạt sau vụ làm loạn trong trận thua Malaysia CHỤP MÀN HÌNH

Dù không được xem là kình địch của Indonesia ở bóng đá Đông Nam Á, nhưng sự cố trên khiến phía Thái Lan cũng lo ngại về an ninh ở lượt trận thứ hai tại Jakarta. Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) cũng đã gửi thư đến Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) với yêu cầu phải đảm bảo sự an toàn cho tuyển quốc gia và CĐV. Tuy nhiên, Thái Lan cũng tự mình lên nhiều phương án dự phòng trước nguy cơ CĐV tái diễn bạo lực như ở trận gặp Malaysia.

Hôm 9.9, Songphon Sukchan - đại sứ Thái Lan tại Jakarta, cho biết đã có kế hoạch giám sát an ninh rất chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho tuyển quốc gia và CĐV ở trận gặp chủ nhà Indonesia. “Chúng tôi có hai kế hoạch để hỗ trợ. Đó là đã viết một lá thư cho Bộ trưởng Thể thao Indonesia yêu cầu đảm bảo sự an toàn cho các VĐV và CĐV Thái Lan để đừng tái diễn sự cố giống như trận với Malaysia. Phần khác là một kế hoạch dự phòng khi Đại sứ quán sẽ chuẩn bị xe buýt trong trường hợp tình hình an ninh không được cải thiện. Khi đó, người hâm mộ Thái Lan sẽ di chuyển đến một phòng chờ đặc biệt để rời sân bằng xe buýt”, ông Songphon Sukchan cho biết.

Đại sứ Thái Lan tại Jakarta nói thêm: “Tôi nghĩ Indonesia đã có được bài học từ trận đấu với Malaysia, nên sẽ có biện pháp đảm bảo an toàn tối ưu để tuân thủ các quy định của FIFA nếu không nó có khả năng bị trừng phạt. Vì nếu để xảy ra bạo lực, Indonesia có thể phải tổ chức các trận đấu sân nhà ở nơi khác”.

Channathip (trái) đặt quyết tâm sẽ nổ súng giúp Thái Lan thắng Indonesia ĐỘC LẬP

Trong khi đó, trong một tuyên bố trên tờ Indo Post, PSSI cho biết: “Liên đoàn chắc chắn sẽ sử dụng các biện pháp cao nhất sau vụ hỗn loạn trong trận đấu đầu tiên. Liên đoàn đã phối hợp với FAT mọi lúc để đảm bảo an toàn của các cầu thủ của tuyển Thái Lan và cả những người hâm mộ đội khách. Chúng tôi đã yêu cầu bộ phận an ninh tại sân phải kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo rằng bạo lực sẽ không xảy ra lần nữa vì tránh những án phạt nặng ảnh hưởng đến tham vọng đăng cai các sự kiện lớn của Indonesia”.