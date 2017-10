“Chích chòe” có thể bay cao ở bất cứ nơi đâu, ngoại trừ bầu trời Manchester, nơi các thiện xạ sẵn sàng nhả đạn vào bất kỳ lúc nào.

Ở vòng trước, Newcastle đã phải biết đến trận thua đầu tiên trong mùa này khi họ bị bắn hạ trên bầu trời Manchester (sân Etihad của Man.City). Vòng này, “Chích chòe” lại phải bay trở lại nơi đây (sân Old Trafford của M.U) dù luôn biết rõ Manchester chính là vùng cấm bay ở Premier League trong mùa 2011-2012.



Javier Hernandez (thứ hai từ trái sang), chân sút hiệu quả nhất hiện nay của M.U - Ảnh: AFP

Vào lúc này, hỏa lực để canh giữ bầu trời Old Trafford của M.U không thể sánh bằng thế trận phòng không của Man.City ở Etihad, nhưng điều đó không có nghĩa là Newcastle sẽ an toàn tuyệt đối trong chuyến bay vào đêm nay. Theo thông tin từ Old Trafford, nhiều khả năng Sir Alex Ferguson sẽ không có được sự phục vụ của Rooney, Owen, Welbeck, Rafael, Cleverley và Smalling. Đó là sự thiệt thòi không nhỏ với M.U bởi ông Ferguson sẽ không có nhiều chọn lựa cho đội hình xuất phát.

Manchester Utd - Newcastle: M.U chấp trái trái rưỡi, thắng 9.

Trên hàng tiền đạo, ông chỉ còn đúng hai cầu thủ lành lặn là Hernandez và Berbatov, và sự sáng tạo của M.U vẫn chưa thể phục hồi cùng với chấn thương dài hạn của Cleverley. Mặt khác, trận hòa vừa qua ngay trên sân nhà trước Benfica (2-2) ở vòng bảng Champions League cũng khiến cho tinh thần của “Quỷ đỏ” ít nhiều bị dao động, nhất là ở hàng hậu vệ và thủ môn De Gea. Tuy nhiên, với sự trở lại của trung vệ Vidic cùng với 3 chiến thắng liên tục gần đây nhất ở Premier League vẫn có thể giúp “Quỷ đỏ” tự tin bước vào cuộc đón tiếp Newcastle, một đối thủ mạnh về phòng ngự cùng lối chơi phản công sắc sảo.

Những ca chấn thương của Best, Obertan và Marveaux không khiến HLV Pardew của Newcastle phải đau đầu vì tiền vệ Tiote có thể kịp bình phục và các cầu thủ chủ chốt khác của ông như Ba, Ben Arfa, Ameobi, Cabaye... đều sẵn sàng ra trận. Do đó, vấn đề lớn nhất hiện nay của Newcastle là sau khi phải hứng chịu trận thua đầu tiên ở mùa này thì liệu sự tự tin của họ có còn mạnh mẽ như trước? Khó đấy, vì ngoài điều đó, sân Old Trafford còn là nơi mà “Chích chòe” đã gãy cánh 5 trong 6 lần gần nhất bay qua đây.

Dù hỏa lực hiện nay của M.U đã mai một nhưng ông Ferguson vẫn có thể dựa vào thiện xạ Hernandez cùng khả năng tiếp đạn trên hai cánh của Young và Nani để giành chiến thắng. Mặt khác, M.U giờ đây không còn chơi theo kiểu tấn công điên cuồng để tìm kiếm bàn thắng mà chủ trương của họ là giành trọn 3 điểm trong sự an toàn. Với lối chơi đó của M.U, Newcastle chẳng những khó phát huy được thế mạnh phản công mà còn có thể gục ngã vì khả năng bắn tỉa siêu hạng của Hernandez.

Trần Tôn