Vương giả kiểu quan chức bóng đá: Chuck Blazer xa hoa quá hóa cuồng

Trước khi bị Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội tham nhũng, cựu Tổng thư ký LĐBĐ Bắc Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF) Chuck Blazer đã hưởng cuộc sống xa hoa đến hóa cuồng nhờ những đồng tiền “bẩn”.



Blazer xuất thân chẳng liên quan gì đến thể thao: tốt nghiệp ngành kế toán ở Đại học New York. Tuy nhiên, nhờ việc tích cực tham gia các giải bóng đá trẻ, Blazer được bầu làm Phó chủ tịch LĐBĐ Mỹ vào năm 1984, thời điểm mà bóng đá ở quốc gia này vẫn còn “hoang sơ”. Lúc ấy, Blazer gặp Jack Warner (người đại diện cho bóng đá Trinidad & Tobago), trở thành bạn bè thân thiết trước khi Blazer đóng vai trò quan trọng vận động hành lang để đưa Warner đắc cử chức Chủ tịch CONCACAF vào năm 1989. Kể từ đó, tình bạn giữa 2 quan chức trên bắt đầu... sinh lợi.

Biệt danh “Mr 10%”

Ngay sau khi nhậm chức, Warner bổ nhiệm Blazer làm Tổng thư ký CONCACAF vào năm 1990. Biệt danh “Mr 10%” của Blazer bắt đầu từ đó, khi quan chức người Mỹ được Warner “bật đèn xanh” hưởng 10% tiền lại quả từ những thỏa thuận ngầm trong chi phí tài trợ và bản quyền truyền hình... Món lợi này lớn dần sau khi CONCACAF chuyển trụ sở từ Nicaragua đến Mỹ và huy động được hàng triệu USD trong kinh doanh. Nhờ vậy, từ một tổ chức vốn có ngân sách luôn trong trạng thái trống rỗng, sau hơn 20 năm, doanh thu của CONCACAF đến nay đạt hơn 40 triệu USD/năm. Sự tăng trưởng tài chính của CONCACAF đồng nghĩa với việc cựu quan chức “Mr 10%” giàu lên một cách nhanh chóng. Theo tài liệu của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), từ năm 1996 đến 2011, chỉ tính riêng tiền hoa hồng bất chính, Blazer bỏ túi ít nhất 15 triệu USD. Đó là chưa tính đến thu nhập chính thức, hối lộ và hàng triệu USD tiền trốn thuế... trong quãng thời gian gần 2 thập niên làm “cánh tay đắc lực” của Warner.

Vung tiền thái quá

Nhờ khoản thu nhập khủng từ tiền “bẩn”, Blazer hưởng thụ một cuộc sống xa hoa đến mức thái quá. Vị quan chức có trọng lượng quá cỡ, đến gần 200 kg, kết bạn với nhiều nhân vật nổi tiếng, thường xuyên có những chuyến du lịch bằng máy bay tư nhân và dự những buổi tiệc sang trọng khắp thế giới cùng cô bạn gái Mary Lynn Blanks, cựu ngôi sao chương trình truyền hình Mỹ. Theo tờ LA Times, mặc dù sở hữu 3 căn hộ và biệt thự đắt giá ở Bahamas, New York và Miami nhưng Blazer vẫn vung tiền thuê 2 căn hộ sang trọng thuộc tòa nhà chọc trời Trump Tower tại khu mua sắm sầm uất ở Manhattan, thành phố New York. Điều đáng nói, dù CONCACAF thuê trụ sở ở tầng 17 của Trump Tower nhưng Blazer lại thường xuyên làm việc ở căn hộ thuê ở tầng 49 với giá 18.000 USD/tháng. Điên rồ hơn, vị cựu tổng thư ký còn bỏ ra 6.000 USD mỗi tháng để thuê thêm một căn hộ sát cạnh dành cho... những con mèo của mình. Theo tờ New York Daily News, Blazer gần như không thể đi bộ do thân hình phì nộn nên mua một “hạm đội” xe ga để di chuyển trong sinh hoạt hằng ngày. Thậm chí, một báo cáo điều tra vào năm 2013 cho thấy Blazer sử dụng thẻ tín dụng của American Express tiêu đến 29 triệu USD trong 7 năm, chủ yếu chi tiêu cho cá nhân. “Ông ta (Blazer) dường như sống như không có ngày mai. Ông ta ăn và uống bất kỳ những gì ông muốn. Có lẽ ông ta nghĩ rằng có một ngày không thể cứu được bản thân”, một nguồn tin điều tra cho biết.

Cuộc sống xa hoa và vung tiền thái quá của Blazer không thể qua được mắt FBI. Bởi kể từ năm 2011, cơ quan điều tra Mỹ bắt đầu vào cuộc cáo buộc Blazer về các tội gian lận, nhận hối lộ, trốn thuế, biển thủ quỹ... FBI đưa ra bằng chứng cho thấy ông ta trốn thuế suốt 18 năm và liên quan đến khoản tiền 150 triệu USD hối lộ và lại quả. Các tội danh khiến “Mr 10%” phải đối diện với mức án tù 20 năm trước khi đâm đơn từ chức. Tuy nhiên, Blazer may mắn thoát được án tù khi đồng ý hợp tác và làm “tay trong” cho FBI trong cuộc điều tra bê bối tham nhũng của FIFA. Theo đó, trong các cuộc họp với quan chức FIFA trong thời gian diễn ra Olympic 2012, Blazer đều sử dụng thiết bị ghi âm. Những đoạn băng này chính là bằng chứng quan trọng để Bộ Tư pháp Mỹ lập chuyên án để truy tố và bắt giữ hàng loạt quan chức, giám đốc điều hành, tiếp thị của FIFA vừa qua. Kể từ thời điểm đó, Blazer cũng biến mất và hiện được cho là đang điều trị bệnh ung thư ruột kết tại một bệnh viện được giấu tên.

Tây Nguyên