Wenger chơi đòn tâm lý

HLV Arsene Wenger của Arsenal đã chơi đòn tâm lý với đối thủ Man.City trước trận đấu ở Community Shield (Siêu cúp Anh) trên sân Wembley vào tối nay khi khiêu khích vụ Lampard.



Tân binh Sanchez (trái) vẫn cần cải thiện về mặt thể lực - Ảnh: AFP

Nhà cầm quân người Pháp đã đem phi vụ mượn tiền vệ Frank Lampard từ New York City của đội bóng thành Manchester để châm chọc, khi cho rằng Man.City phải đi đường vòng để né vi phạm luật Công bằng tài chính (FFP) có thể nhận thêm án phạt nặng. “Thật bất ngờ khi Lampard gia nhập Man.City. Anh ta đến New York đầu tiên, nhưng chúng ta thừa biết con đường ngắn nhất đến Man.City mà không cần qua New York. Các bạn nhìn trên bản đồ thì sẽ rõ”, HLV Wenger mỉa mai. Trước đó, HLV này còn làm dao động tâm lý của đối thủ khi gọi hậu vệ Bacary Sagna là “kẻ phản bội” sau vụ dứt áo Arsenal để đến Man.City.

Ông Wenger dự định sẽ tung cả 4 tân binh gồm tiền đạo Alexis Sanchez, thủ môn Ospina, hậu vệ Debuchy và Chambers vào đội hình chính bên cạnh Arteta, Wilshere, Carzola, Giroud, Koscielny làm nòng cốt (vắng các tuyển thủ Đức Podolski, Oezil và Mertesacker do chỉ có mặt tại CLB từ ngày 11.8). Mặt khác, điều ông lo lắng là vấn đề thể lực khi trong trận thua Monaco 0-1 ở Emirates Cup 2014, cả đội vẫn chưa phô diễn được sự sung mãn cần thiết. Hơn nữa, dù Sanogo đã khẳng định anh biết cách ghi bàn qua 4 lần sút tung lưới Benfica (trận thắng 5-1), Campbell gây được ít nhiều ấn tượng còn Sanchez mang đến sự sôi nổi cho hàng công của Arsenal nhưng bản thân họ vẫn còn thiếu ổn định. Chính vì vậy, Wenger phải dùng “chiêu” khiêu khích Man.City để hy vọng làm lung lạc tinh thần đối thủ.

Trong khi đó, HLV Manuel Pellegrini xác nhận sẽ có 8 ngôi sao của Man.City có thể vắng mặt là trung vệ đội trưởng Kompany, 2 hậu vệ cánh Zabaleta, Sagna, trung vệ Demichelis, 2 tiền vệ Lampard, Fernandinho và 2 tiền đạo Aguero, Negredo. Trừ trường hợp Negredo chưa bình phục chấn thương, 7 cầu thủ còn lại vẫn chưa đạt cường độ tốt sau World Cup 2014, nên khả năng ra sân rất thấp.

Dù vậy, ông Pellegrini cho rằng với Yaya Toure, Silva, Nasri, Dzeko, Jovetic… Man xanh vẫn có cửa thắng. Ông nói: “Tôi không quan tâm đến chuyện ông Wenger đưa vụ Lampard ra. Có hay không có anh ấy, chúng tôi vẫn chiến đấu tốt. Có thể cả Man.City và Arsenal thời điểm này chưa đạt trạng thái tốt nhất, do đều có những cầu thủ vừa trở về sau World Cup. Nhưng tôi nghĩ đây sẽ là trận đấu hay và chiến thắng mở màn mùa bóng mới đối với cả hai đội đều quan trọng. Là đương kim vô địch, dĩ nhiên Man.City không muốn ra về tay trắng”.

Ở giải Ngoại hạng Anh năm rồi, Man.City thắng Arsenal 6-3 và hòa 1-1. Tỷ lệ cược: Man.City chấp đồng banh, nửa trái, Arsenal thắng 9.

