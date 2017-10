Wigan - Chelsea: Không thể chênh lệch hơn

Gợi ý của chuyên gia



Trận Birmingham – Blackburn: Trang wincomparator dự đoán khả năng thắng của Birmingham là 42%, của Blackburn là 29%, khả năng hòa là 29%.



Trong trận đấu với Sunderland, Birmingham đã khởi đầu rất chậm chạp, nhưng theo thống kê thì trong 4 trận đối đầu với Blackburn gần đây trên sân nhà, Birmingham đều giành chiến thắng. Do đó, chọn Birmingham với tỷ lệ chấp đồng nửa.



Trận Everton – Wolves



Trang wincomparator dự đoán khả năng thắng của Everton là 63%, của Wolves là 13%, khả năng hòa là 24%.



Thất bại trước Blackburn hồi cuối tuần đã khiến các CĐV Everton ít nhiều thất vọng và thầy trò HLV David Moyes sẽ phải lấy lại niềm tin khi trở lại sân nhà. Trong mùa bóng năm ngoái, Everton chỉ để thua 2 trận tại Goodison Park. Trong khi đó, Wolves khá yếu ớt khi thi đấu trên sân khách. Vì vậy, chọn Everton với tỷ lệ chấp 1-1,5 trái.



Trận Stoke – Tottenham



Trang wincomparator dự đoán khả năng thắng của Stoke là 29%, của Tottenham là 43%, khả năng hòa là 28%.



Dù lực lượng mạnh hơn so với Stoke nhưng Tottenham lại có 2 điểm yếu. Thứ nhất, họ phải thi đấu trên sân khách và thứ hai là hàng phòng ngự đã bộc lộ một số sơ hở. Do đó, chọn Stoke với tỷ lệ Tottenham chấp đồng nửa.



Trận West Brom – Sunderland: Trang wincomparator dự đoán khả năng thắng của West Brom là 38%, của Sunderland là 33%, khả năng hòa là 29%.



Trong trận đấu hồi tuần trước, Sunderland đã kiểm soát trận đấu trước khi Cattermole bị thẻ đỏ và để cho Birmingham san bằng tỷ số 2-2. Nhiều khả năng đây sẽ là một trận đấu rất thận trọng. Chọn xỉu với tỷ lệ 2-2,5 trái. Trận West Ham – Bolton



Trang wincomparator dự đoán khả năng thắng của West Ham là 42%, của Bolton là 29%, khả năng hòa là 29%.



Điểm yếu của West Ham nằm ở hàng thủ khi trong khung thành là một Robert Green đang mất tự tin nghiêm trọng. Nếu khai thác tốt điều này, Bolton sẽ có cơ hội chiến thắng. Dù vậy, trận này West Ham vẫn có lợi thế sân nhà. Do đó, chọn tài với tỷ lệ 2,5 trái.



Trận Wigan – Chelsea



Với những gì đã thể hiện trong trận đấu đầu tiên hồi tuần trước, không ngạc nhiên khi Chelsea được dự đoán sẽ tiếp tục giành một chiến thắng đậm trước Wigan. Mùa bóng năm ngoái, Chelsea đã bị đánh bại tại sân DW với tỷ số 1-3 nhưng kết quả này rất khó tái hiện. Do đó, chọn Chelsea với tỷ lệ chấp 1,5-2 trái. H.L

(Theo Bettingpro.com)