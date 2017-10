Wigan lần đầu tiên vô địch Cúp FA

Mất cúp vô địch Premier League về tay kình địch M.U, non nớt đến thảm thương ở Champions League, nhưng Man City vẫn đang có cơ hội để làm nên lịch sử ở Bóng đá Anh. Đó sẽ là danh hiệu Cúp FA thứ 6 trong lịch sử đội bóng áo xanh nếu họ đánh bại Wigan. Thành tích ấy chỉ thua kém M.U (11), Arsenal (10), Tottenham (8), Liverpool, Chelsea và Aston Villa (7). Tất cả các mục tiêu với HLV Roberto Mancini ở mùa giải này đã kết thúc hoặc hoàn tất (á quân Premier League). Bởi vậy, chắc chắn Man City sẽ hành quân tới Wembley với tâm trạng thư thái nhất, để chào đón danh hiệu đã từng là nền tảng để họ đăng quang Premier League 1 năm sau đó. Mancini hi vọng điều tương tự sẽ lặp lại. Lịch sử Bóng đá Anh cũng đã từng có 5 đội bóng lọt vào trận chung kết Cúp FA trong bối cảnh chưa giải quyết xong bài toán trụ hạng. Đó là những trường hợp của: Man City (1926), Leicester (1969), Brighton (1983), Middlesbrough (1997) và Portsmouth (2010). Có một chi tiết khá thú vị là 5 đội bóng trên đều thất bại ở cả 2 mục tiêu: không giành Cúp FA và cũng chẳng thể ở lại Premier League. Tại Premier League, Wigan vẫn kém vị trí an toàn 3 điểm và còn phải đối diện với lịch thi đấu khó khăn trước mắt (lần lượt gặp Arsenal và Aston Villa ở 2 vòng cuối). Một bài toán đặt ra cho HLV Roberto Martinez là nên dồn sức chơi một canh bạc với Man City tại Cúp FA hay chấp nhận làm tấm phông nền cho đối thủ đăng quang để quay lại mục tiêu thực tế hơn.

